محافظ القليوبية يطمئن على حالتين بمعهد ناصر من مصابي حادث القطار

اطمأن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على حالتين بمعهد ناصر من مصابي حادث قطار قليوب للاطمئنان عليهم والتأكيد على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم لحين تماثلهم للشفاء التام بإذن الله، ورافق المحافظ الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة والدكتور محمود سعيد مدير معهد ناصر.

وتقدم المحافظ بكامل الشكر والتقدير لكل الفريق الطبي بالمعهد على الاستقبال والاهتمام وعلاج المصابين حيث تم عمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

ومن جانبه اطمأن المحافظ على المصابين وتحدث إليهم مؤكدا لهم أن المحافظة داعمة لهم في أي مطلب يحتاجون إليه، وأن الجهاز الطبي بمعهد ناصر على مستوى عالي من الكفاءة وداعما لهم أيضا حتى يتم شفاؤهم على خير بإذن الله تعالى، متمنيا لهم السلامه وأن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل.

وجدير بالذكر أن محافظ القليوبية اطمأن على باقي المصابين بمستشفى قليوب المركزي فور وقوع الحادث، وعلى تقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة وجميعهم في حالة مستقرة.