العثور على جثة فتاة مقتولة خنقًا بمدينة نصر

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة فتاة مقتولة خنقًا بمدينة نصر.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة ، بلاغًا بالعثور على جثة فتاة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وبالانتقال تبيّن العثور على جثة فتاة تدعى «حسناء م» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبيّن أنها ترتدي كامل ملابسها.

كما تبيّن من خلال فحص الجثة وجود رسومات «وشم» على أسفل الظهر، وتبين وجود آثار خنق وإصابات من أظافر حول الرقبة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.