حدث ليلاً| حبس سائق قطار قليوب.. وصديق يقتل عشرة عمره في الغربية

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا»، وجاء أبرزها

النائب العام يكشف تفاصيل حادث «قطار قليوب»

أمرت النيابة العامة، بحبس سائق قطار قليوب، وحجز موظفي المحطة على ذمة التحقيقات.

وأُخطرت النيابةُ العامة مساء الثلاثاء، بوقوع حادث اصطدام قطار الركاب رقم ٥٥٧/ ٣٠٢٧ بمحطة قليوب المحطة، الذي كان قادمًا من محطة "شبرا" إلى محطة "منوف"؛ مما أسفر عن وفاة أربعة وإصابة ثلاثة وعشرين من الركاب وتلفيات بالجرار والعربة الأولى من القطار.

وأمر النائب العام بتشكيل فريق موسَّع للتحقيق في الواقعة، الذي انتقل على الفور إلى موقع الحادث لمعاينته، فوقف على تصورٍ لوقوع الحادث هو اصطدام القطار بحاجز خرساني بالمحطة يقع نهاية القضبان الحديدية التي كان يسير عليها القطار، إذ كان يتعين توقفه لحين مغادرة قطار آخر متوقف بالقضبان المجاور له ليحوَّل مساره إليه ويستكمل مسيره، ولكنه تجاوز "سيمافورين" على الرصيف الواقع على يساره قبل نقطة الاصطدام بالحاجز كانا مغلقين ومضيئين باللون الأحمر، مما يعني ضرورة التوقف، ولكنَّ القطار تجاوزهما في سرعة زائدة واصطدم بالحاجز، فتوفي أربعة من الركاب كانوا متواجدين بين الجرار والعربة الأولى من القطار، وأصيب ثلاثة وعشرون آخرون داخل العربة، كما تحفظت النيابة العامة بموقع الحادث على تسجيلات جهاز المكابح والتحكم الآلي في مسير القطار "ATC" لفحصها.

تجديد حبس المتهم بترويج الهيروين فى الجيزة

قرر قاضي المعارضات في الجيزة، تجديد حبس متهم بالاتجار في المخدرات بمنطقة الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن رجال المباحث بالجيزة ألقوا القبض على المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول للتواصل مع زبائنه، ومبلغ مالي من حصيلة تجارته.

صديق يقتل عشرة عمره بسبب خلافات سابقة فى الغربية

تمكنت مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية من كشف غموض العثور على جثة صياد مذبوحا وملقى في أحد المصارف المائية بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز حيث تبين قيام صديقه بإستدراجه إلى موقع الجريمة والتعدي عليه بسكين وإلقاء جثته في المياه للتخلص منها لخلاف سابق بينهما على أماكن الصيد في المياه.

إحالة طبيب عربى الجنسية وآخرين للجنايات بتهمة قتل مسن لسرقته بالمعادى

أحالت النيابة العامة طبيبًا عربى الجنسية وآخرين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمه قتل مسن لسرقته بمنطقة المعادى.

وجاء في نص قرار الإحالة أن النيابة العامة تتهم كلا من "ح.أ" 29 سنة، طبيب، أردنى الجنسية، و"م.ط" 29 سنة، سائق/ و "م.خ" 45 سنة، دون عمل، لأنهم في 29 أبريل 2022 بدائرة قسم شرطة المعادى محافظة القاهرة، قتل المتهم الأول المجنى عليه " ع.ا" من غير سبق أو ترصد بأن توجه لمنزله زاعما كونه عامل توصيل طلبات فانخدع به وفتح باب منزله آمنا مطمئنا فأشهر فى وجهه السلاح الناري موضوع الاتهام الثانى، وما أن هم المجني عليه بالذود عن نفسه حتى أعمل أداة بطشه مباغتا إياه بأعيرة نارية قاصدا قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.