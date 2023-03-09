الخميس 09 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جرعة مخدرات زائدة.. أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثة فتاة بالهرم

مخدرات
مخدرات

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات العثور على جثة فتاة داخل شقتها فى ظروف غامضة بمنطقة الهرم، وتبين أن الوفاة بسبب جرعة زائدة من للمخدرات أدت لهبوط الدورة الدموية مما أدت إلى وفاتها.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة. 

وبالفحص تبين العثور على جثة “رباب.م.ح”، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرة.، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد المترددين على المنزل وقت ارتكاب الجريمة لكشف هوية مرتكب الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن المتوفية من مدمنة المخدرات، وإضافة التحريات أن يكون سبب الوفاة جرعة مخدرات زائدة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث الجيزة جثة فتاة نطقة الهرم جرعة زائدة من للمخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

الأكثر قراءة

والدة الشهيد شريف عمر: «ابنى كان بيتسابق للشهادة ومصر مش ناسية ولادها»

ضبط عاطل وراء قتل شخص بسبب دفاعه عن شقيقته في الزاوية الحمراء

الرئيس السيسى يصل إلى مقر انعقاد الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة

والد الشهيد عمرو خالد حسين: فخور إني والد بطل ضحى بروحه من أجل وطنه

الرى: نبذل جهودًا كبيرة لمواجهة الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية

حدث ليلاً| حبس سائق قطار قليوب.. وصديق يقتل عشرة عمره في الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فرانس 24.. لسان الإرهابيين!

محمد العسيري

اسمه مهرجان التمور

د. ثناء هاشم

كارت اصفر لأساتذة أكاديمية الفنون

د هند جاد

يوم المرأة العالمى: 100 عام من الكفاح حتى النجاح

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

وزير إسرائيلى يعتذر عن تصريحاته حول «محو حوارة»: يجب على محاسبة نفسى

اللجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس

شكرى: مصر لن تدخر جهدًا فى دعم صمود الشعب الفلسطينى أمام الممارسات الإسرائيلية