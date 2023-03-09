الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| موعد تطبيق الزيادة الجديدة فى المرتبات والمعاشات.. وموعد مباراة الأهلى وصن داونز

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

تناولت الساعات الماضية عددًا من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

موعد تطبيق الزيادة الجديدة فى المرتبات والمعاشات

موعد تطبيق الزيادة

زاد السؤال على محركات البحث المختلفة عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة فى المرتبات والمعاشات، كي يعلم المستفيدين الموعد الرسمي لقبض مرتباتهم أو معاشاتهم مع الزيادة الجديدة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى دورى أبطال أفريقيا

الأهلى وصن داونز

سيكون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد مع مباراته المقبلة والمرتقبة أمام منافسه صن داونز الجنوب أفريقي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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خوف عالمى من إنتاج إيران اليورانيوم المخصب بنسب مرتفعة

تخصيب يورانيوم

أبدت الولايات المتحدة والدول الكبرى في أوروبا قلقها الأربعاء، من إنتاج إيران كمية قليلة من اليورانيوم المخصب حتى درجة نقاء 84%، وهي نسبة تقترب بشدة من درجة تصنيع الأسلحة.

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بعد تصدره التريند.. ما هو «البيض البودر» وفيما يستخدم؟

صورة

حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مرورًا بالبحث عبر جوجل، حتى تصدر التريند "البيض البودر"، أو المعروف أيضًا باسم "مقتصد البيض"، ولم يعرفه الناس من قبل، لذا يبحثون عن معرفة ما هو ما هو البيض البودر.

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صديق يقتل عشرة عمره بسبب خلافات سابقة فى الغربية

جثة

تمكنت مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية من كشف غموض العثور على جثة صياد مذبوحا وملقى في أحد المصارف المائية بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز حيث تبين قيام صديقه باستدراجه إلى موقع الجريمة.

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إيران اليورانيوم الاهلى النادي الأهلي صن داونز بطولة دوري أبطال إفريقيا المرتبات المعاشات البيض البودر

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وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

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