أخبار فاتتك| موعد تطبيق الزيادة الجديدة فى المرتبات والمعاشات.. وموعد مباراة الأهلى وصن داونز

تناولت الساعات الماضية عددًا من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

موعد تطبيق الزيادة الجديدة فى المرتبات والمعاشات

زاد السؤال على محركات البحث المختلفة عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة فى المرتبات والمعاشات، كي يعلم المستفيدين الموعد الرسمي لقبض مرتباتهم أو معاشاتهم مع الزيادة الجديدة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى دورى أبطال أفريقيا

سيكون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد مع مباراته المقبلة والمرتقبة أمام منافسه صن داونز الجنوب أفريقي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

خوف عالمى من إنتاج إيران اليورانيوم المخصب بنسب مرتفعة

أبدت الولايات المتحدة والدول الكبرى في أوروبا قلقها الأربعاء، من إنتاج إيران كمية قليلة من اليورانيوم المخصب حتى درجة نقاء 84%، وهي نسبة تقترب بشدة من درجة تصنيع الأسلحة.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

بعد تصدره التريند.. ما هو «البيض البودر» وفيما يستخدم؟

حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مرورًا بالبحث عبر جوجل، حتى تصدر التريند "البيض البودر"، أو المعروف أيضًا باسم "مقتصد البيض"، ولم يعرفه الناس من قبل، لذا يبحثون عن معرفة ما هو ما هو البيض البودر.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

صديق يقتل عشرة عمره بسبب خلافات سابقة فى الغربية

تمكنت مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية من كشف غموض العثور على جثة صياد مذبوحا وملقى في أحد المصارف المائية بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز حيث تبين قيام صديقه باستدراجه إلى موقع الجريمة.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا