بعد تصدره التريند.. ما هو «البيض البودر» وفيما يستخدم؟

حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مرورًا بالبحث عبر جوجل، حتى تصدر التريند "البيض البودر"، أو المعروف أيضًا باسم "مقتصد البيض"، ولم يعرفه الناس من قبل، لذا يبحثون عن معرفة ما هو ما هو البيض البودر وفيما يستخدم، خاصًة أنه لم يكن جديد هذا النوع من البيض، بل كان موجودا منذ فترة طويلة، وتعمل مصر على استيراده، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه في سياق السطور التالية.

ما هو البيض البودر؟

البيض البودر هو بيض طبيعي يتم تجفيفه بدرجات حرارة مخصصة، باستخدام آليات معينة تسمى بـ"سلندرات"، ويتم تصنيع بودرة البيض المجفف بنفس الطريقة المتبعة في تصنيع اللبن البودر، فيخضع لعملية بسترة قبل تحويله إلى بودرة ليقتل السالمونيلا وأي بكتيريا أخرى.

ويتم ذلك لتحسين الإنتاجية أو أي مواصفات أخرى مطلوبة حسب الاستخدام للمنتج، وتتم عملية البسترة عن طريق فصل البياض عن الصفار في البداية، ثم تجفيف البياض والصفار، كل منهم على حدة، وفي مرحلة التعبئة يُقسّم المنتج لـ 3 أشكال، يباع البياض والصفار بشكل منفصل أو يتم بيع البيضة كاملةً، ما يجعل عملية شرائه متعددة.

فيما يستخدم البيض البودر؟

تتنوع مجالات استخدام البيض البودر بسبب خضوعه لعملية فصل البيض الطازج، فمسحوق البيضة الكاملة يستخدم في صناعة المكرونة والكعك والشعرية والحلويات، بينما يستخدم صفار البيض المجفف في الأساس في صناعة المايونيز، لكنه يدخل في صناعة الصلصات ومنتجات أخرى، وتعتمد الحلويات على بياض البيض بشكل أساسي وتليها المخبوزات.

الأماكن المستخدم بها بيض البودر

بيض البودر هو منتج جزائري، ولا يوجد منه داخل مصر نهائيًا، يستخدم منذ سنوات في الفنادق الكبرى، ومختلف الدول، ويتم استخدامه في صنع الحلويات، ويتميز بأنه أرخص من البيض العادي 4 مرات، فسعر الـ4 أكياس منه يوازي سعر بيضة واحدة.