الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

صديق يقتل عشرة عمره بسبب خلافات سابقة فى الغربية

جثة
جثة

تمكنت مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية من كشف غموض العثور على جثة صياد مذبوحا وملقى في أحد المصارف المائية بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز حيث تبين قيام صديقه بإستدراجه إلى موقع الجريمة والتعدي عليه بسكين وإلقاء جثته في المياه للتخلص منها لخلاف سابق بينهما على أماكن الصيد في المياه.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت اخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى بالعثور على جثة شاب في الثلاثينات من العمر مذبوحا ملقى فى مصرف ري سندسيس بجوار قرية البنوان التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى بعزبة المشوبر.

 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وشرطة النجدة وقوة من مباحث مركز المحلة الكبرى إلى موقع البلاغ 
وتبين من خلال فحص الجثة أنها لشاب يدعى سامح أحمد يبلغ من العمر ٣٠ سنة، ومقيم بقرية طرينة التابعة لدائرة المركز  وسبق قيام أخيه بالتقدم ببلاغ بتغيبه عن المنزل منذ عدة أيام وبتوقيع الكشف الظاهري على الجثة تبين وجود آثار جرح قطعي بالرقبة نتيجة استخدام سلاح ابيض، اودى بحياته فى الحال وتم نقل الجثة بواسطة الإسعاف إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا لتشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة. 

وبتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان وتتبع خط سير المجني عليه منذ خروجه من منزله واختفاؤه تبين قيام أحد الأشخاص ويدعى م ل ٣٨ ويعمل صياد وصديق للمجني عليه بإرتكاب الجريمة السابقة لوجود خلافات بينهم على أماكن الصيد في المياه.

 
وتم استصدار أذن من جهات التحقيق بضبطه وتمكنت مباحث مركز المحلة الكبرى من ضبطه وبمواجهته بما أسفرت  عنه التحريات اعترف المتهم بإستدراجه المجني عليه وقام بطعنه بسلاح أبيض وبعد تأكده من وفاته قام بإلقاؤه في مياه مصرف سندسيس وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.


تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلي جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

صديق يقتل عشرة العمر بسبب خلافات سابقة بمحافظة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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