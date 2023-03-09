الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى دورى أبطال أفريقيا

الأهلى وصن داونز
الأهلى وصن داونز

سيكون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد مع مباراته المقبلة والمرتقبة أمام منافسه صن داونز الجنوب أفريقي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 4 نقاط خلف الهلال السوداني المتصدر برصيد 9 نقاط وصن داونز في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل على أقل تقدير للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى ربع النهائي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

تقام المباراة يوم السبت 11 مارس 2023، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.


القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصري لمباريات البطولة الأفريقية.
 

الاهلى الأهلي ضد صن داونز دورى ابطال افريقيا موعد مباراة الأهلى وصن داونز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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