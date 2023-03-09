الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بسبب «كابيتانو مصر».. يوسف الحسينى يوجه رسالة شكر لـ المتحدة للخدمات الإعلامية

يوسف الحسينى
يوسف الحسينى

وجه الإعلامى يوسف الحسيني رسالة شكر وتقدير لكل القائمين على برنامج "كابيتانو مصر"، معقباً:"ألف شكر لقنوات المتحدة للخدمات الإعلامية على هذا الاستثمار الكبير الناجح".

 

وأضاف الحسينى خلال برنامجه "التاسعة" على القناة الأولى المصرية،  أن هؤلاء الشباب قيمتهم ستصبح بالملايين في المستقبل، لافتاً إلى أن البرنامج الكبير اكتشف مواهب ستصل للعالمية مثل الدولى محمد صلاح، متابعاً:"هذا هو شرف الكرة والرياضة المصرية أمام العالم".

 

 وأوضح أن أكبر أندية فى مصر لم يكونوا متصورين حجم موهبة محمد صلاح وقالوا إنهم ليسوا بحاجته، وسافر محمد صلاح وأصبح "مو صلاح" هداف تاريخي ليفربول، وواحدًا من أغلى لاعبي العالم وأبرعهم.

 

عن برنامج كابيتانو مصر 

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع المهمة التى تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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