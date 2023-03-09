رسميا.. ستاد القاهرة يوافق على استضافة مباريات الأهلى المقبلة

أكد وليد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة، أن هناك مفاوضات منذ شهر ماضي مع الأهلي لاستضافة مبارياته.

وقال وليد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أمم إفريقيا للشباب عطلت فكرة استضافة مباريات الأهلي والزمالك، والاستاد تحت أمر القطبين وأي ناد مصري في أي وقت لاستضافة المباريات".

وأكمل: "الأهلي أبلغنا برغبته في اللعب على ستاد القاهرة، ووافقنا على طلب الأحمر منذ أكثر من شهر".



وتابع: "الصيانة المقبلة للاستاد ستكون في فترة الصيف المقبل ومدتها 21 يوميا".

وأتم: "الملعب يحتضن مباريات الأهلي والزمالك ونادي زد ووادي دجلة وسيراميكا كليوباترا، وبعض مباريات فيوتشر الإفريقية، وجاهز لاستضافة أي مباراة".