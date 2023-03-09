سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 9-3-2023

سجل سعر الدولار ارتفاعا طفيفا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، وبلغ سعره حسب شاشات البنك المركزي المصري 30.8180 جنيه للشراء، و30.9157 جنيه للبيع، فيما سجلت أغلب العملات الأجنبية ارتفاعا طفيفا اليوم أيضًا، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الخميس 9-3-2023.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 30.73 جنيه للشراء، و30.83 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.73 جنيه للشراء جنيه، و30.83 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

الدولار في المصرف العربي 30.78 جنيه شراء، و30.88 جنيه بيع.

الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.88 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

الدولار في البنك المصري الخليجي 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

الدولار في بنك المشرق 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

الدولار في بنك بلوم مصر 30.78 جنيه للشراء، و30.88 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي الكويتي 30.86 جنيه للشراء جنيه، و30.93 جنيه للبيع.

الدولار في بنك المصرف المتحد 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الاستثمار العربي 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية