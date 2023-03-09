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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 9-3-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل سعر الدولار ارتفاعا طفيفا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، وبلغ سعره حسب شاشات البنك المركزي المصري 30.8180 جنيه للشراء، و30.9157 جنيه للبيع، فيما سجلت أغلب العملات الأجنبية ارتفاعا طفيفا اليوم أيضًا، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الخميس 9-3-2023.

سعر الدولار اليوم 

  • سجل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 30.73 جنيه للشراء، و30.83 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.73 جنيه للشراء جنيه، و30.83 جنيه للبيع.
  • الدولار في البنك التجاري الدولي 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.
  • الدولار في المصرف العربي 30.78 جنيه شراء، و30.88 جنيه بيع.
  • الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.88 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.
  • الدولار في البنك المصري الخليجي 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

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  • الدولار في بنك المشرق 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك بلوم مصر 30.78 جنيه للشراء، و30.88 جنيه للبيع.
  • الدولار في البنك الأهلي الكويتي 30.86 جنيه للشراء جنيه، و30.93 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك المصرف المتحد 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك سايب 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك الاستثمار العربي 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

 

سعر العملات الأجنبية 

  • سعر اليورو​ 32.4729 جنيه للشراء، و32.5883 جنيه للبيع.
  • سعر جنيه إسترلينى 36.4947 جنيه للشراء، و36.6228 جنيه للبيع.
  • سعر فرنك سويسرى​ 32.6843 جنيه للشراء، و32.8018 جنيه للبيع.
  • 100 ين يابانى​ 22.4621 جنيه للشراء، و22.5350 جنيه للبيع.
  • سعر ريال سعودى​ 8.2083 جنيه للشراء، و8.2354 جنيه للبيع.
  • سعر دينار كويتى​ 100.2407 جنيه للشراء، و100.5910 جنيه للبيع.
  • سعر درهم اماراتى​ 8.3893 جنيه للشراء، و8.4177 جنيه للبيع.
  • سعر اليوان الصينى 4.4260 جنيه للشراء، و4.4411 جنيه للبيع.

 

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الدولار العملات الاجنبية الجنيه المصري دينار كويتي جنيه إسترلينى​ اليورو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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