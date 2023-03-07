بعد مستريح الإنترنت.. الباز يدعو أصحاب الأموال لاستثمارها فى البنوك

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، كل من يملك مالًا، أن يستثمره من خلال البنوك، وعدم المخاطرة بماله عبر قنوات غير شرعية تنتهي بضياعها.

وقال الباز، خلال لايف البساط أحمدي، على قناته الرسمية على فيسبوك، إن كثيرًا ممن يقعون ضحايا للمستريح سواء في الواقع أو على الإنترنت، يدركون وجود شبهة "حرمانية" في تلك الأعمال، لكنهم يطمعون في الربح السريع.

وأضاف: "الواحد منهم يقول لنفسه أنا أعطيته الفلوس يستثمرها، لو استثمرها في شىء حرام، مفيش ذنب عليا، وهو اللي عليه ذنب"، مردفًا: "بيبقى عارف إنها شركات نصب، عارفين إن فيه حدود آمنة إنك تاخد أرباحك، لو الوقت عدى فلوسك بتروح، وبيغامروا بالأموال".

ولفت الباز، إلى أن واقعة نصب هوج بول، كشفت عن كثير من المفاجآت، منها أن البعض سبق أن تعرضوا للنصب من منصات أخرى، وكرروا التجربة أملًا في تعويض خسائرهم.

ووجه الباز، رسالة لمن يستثمرون أموالهم لدى المستريحين، طمعًا في أن يحققوا أكبر ربح قبل أن يهرب، وقال: "لما تحط 10 آلاف عشان يرجعوا 72 ألف في 200 يوم تبقى حرامي، ومينفعش تقول الناس غلابة، الناس اللي طلع منها 6 مليارات جنيه في 6 شهور مش غلابة، سواء باعوا ذهبهم أو استلفوا، في النهاية توجد فلوس كان يمكن توجه لأي باب للاستثمار والأرباح المعقولة، لكن البعض أدمن فقه الفهلوة، وكان التجلي الكبير أيام توظيف الأموال في شركات الريان وأشرف سعد، والتي روج لها العديد من الشيوخ".