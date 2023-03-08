يتسم موسم مسلسلات رمضان لعام 2023 بالعشرات من الأعمال الدرامية المتنوعة، ويتنافس هذا العام حوالي أكثر من 30 مسلسلا، وسوف يشهد تنوع بمحتوى المسلسلات يكون بشكل واسع ما بين الأكشن، وفي المسلسل الرومانسي والكوميديا وكل الأعمال الدرامية التاريخية الوطنية.

قنوات ومواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 فى رمضان 2023

ويعرض "الدستور" كافة التفاصيل لأحداث مسلسل الكتيبة 101 والذي سوف يعرض من ضمن مسلسلات شهر رمضان 2023، والقنوات الناقلة له، وجميع أبطاله.

وتتضمن خريطة مسلسلات رمضان لعام 2023 على كل الأعمال التاريخية والوطنية وسيكون من أبرزها "مسلسل الكتيبة 101"، وهو على شكل مسلسل الاختيار الذي قد لاقى نجاحا كبير بالسنوات الماضية، حيث أنه يتوقع النقاد أن سوف يكون المسلسل يحقق نجاحا كبيرا، كما حدث من قبل في المسلسلات الوطنية.

أحداث مسلسل الكتيبة 101:



والمسلسل يكون هو من نوعية الأفلام الطويلة ويكون مكون من 30 حلقة. وسيعد هو من الأعمال الضخمة.

وستدور أحداث مسلسل الكتيبة 101 في وقائع حقيقية لكافة أبطال القوات المسلحة المصرية وجميع البطولات الذين قاموا بها من أجل سلامة وكذلك أمن البلاد.

وتدور قصة المسلسل في دور الكتيبة 101 في التصدي لجميع التنظيمات التكفيرية والإرهابية بشمال سيناء.

ويجسد النجم آسر ياسين الشخصية للشهيد خالد دبور، أما النجم عمرو يوسف يجسد دور الرائد نور صلاح العزب.

كما سوف يجسد الفنان يوسف عثمان، شخصية الشهيد ملازم أول محمد أحمد عبده.

أبطال مسلسل الكتيبة 101





ويدخل مسلسل الكتيبة 101 السباق الرمضاني في العام الحالي، حيث سيشارك عدد من نجوم الفن بمسلسلات رمضان 2023 أبرزهم:

عمرو يوسف.

آسر ياسين.

فتحي عبدالوهاب.

أحمد صلاح حسني.

وفاء عامر.

ميرنا نور الدين.

أحمد عبدالله محمود.

محمود ححازي.

الطفل منذر مهران.

وليد فوزي.

خالد الصاوي.



كما سيضم المسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف، مسلسل الكتيبة 101 من:

إخراج محمد سلامة.

تأليف إياد صالح.

إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

القنوات الناقلة لمسلسل الكتيبة 101

