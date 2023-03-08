الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة والآثار يواصل لقاءاته المهنية ببورصة برلين السياحية ITB

جريدة الدستور

في ثاني أيام زيارته للعاصمة الألمانية برلين للمشاركة في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB، واصل، اليوم، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار لقاءاته المهنية، حيث التقى برئيس اتحاد صناعة السفر الألماني (DRV)، وذلك بحضور السفير خالد جلال سفير مصر في برلين، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والوفد المرافق للسيد الوزير.

كما عقد عدة لقاءات مهنية أخرى مع رئيس اتحادات وكلاء السفر ومنظمي الرحلات الأوروبية (ECTAA)، وعدد من مسئولي ومديري ومنظمي الرحلات وشركات الطيران الألمانية والأوروبية منها شركة Condor للطيران، ومجموعة Corendon للطيران ومنظمي الرحلات، وETI Central and Eastern Europe، ومنظم الرحلات Capital Holidays، وEdelweiss للطيران، وSunexpress، وذلك بحضور السيد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والسيد محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمستشار عمرو عبدالله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، والأستاذ محمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في ألمانيا والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

وخلال هذه اللقاءات، تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، حيث استعرض السيد الوزير الإجراءات التي تطبقها الوزارة لتشجيع الحركة. كما عرض مسئولو هذه الشركات الخطط التشغيلية الخاصة بهم وآراءهم ومقترحاتهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

وتحدث السيد الوزير عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر مستعرضًا أبرز محاور هذه الاستراتيجية، كما استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

كما استعرض ملامح برنامج تحفيز الطيران الجديد، وألقى الضوء على خطط وزارة الطيران المدني لزيادة رحلات الطيران الداخلي للربط بين المقاصد السياحية المصرية المختلفة.

وتطرق أيضًا إلى الحديث عن الجهود التي تبذلها الوزارة لرفع كفاءة الخدمات، ورفع كفاءة البيئة الرقابية، وتحسين الضوابط المنظمة للأنشطة السياحية، وكذلك اعتماد ضوابط جديدة لأنشطة بعينها مثل ضوابط تصنيف النُزل البيئية (Ecolodges) التي صدر بها قرار وزاري مؤخرًا.

جدير بالذكر أن السيد الوزير كان قد عقد أمس عدة لقاءات مع مسئولي عدد من كبار منظمي الرحلات في السوق الألمانية وغيرها من الأسواق الأوروبية، حيث التقي بالمدير التنفيذي لمجموعة TUI وعدد من مسئولي ومديري المجموعة، ورئيس (QTA)  The Quality Travel Alliance أكبر تحالف للسياحة والسفر في أوروبا، والمدير التنفيذي لمجموعة FTI وعدد من مسئولي ومديري المجموعة والتي تعد من أكبر الشركات الألمانية المتعاملة مع المقصد السياحي المصري، والمدير التنفيذي لشركة Coral Travel وعدد من مسئولي الشركة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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