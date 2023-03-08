الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مديرة الاستخبارات الأمريكية: بوتين يعتبر على الأرجح أن الوقت يعمل لصالحه

أوكرانيا
أوكرانيا

استبعدت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز الأربعاء أن يتمكّن الجيش الروسي من مواصلة القتال على المستوى الحالي في أوكرانيا، وقالت إنه من غير المرجّح أن يسيطر على مزيد من الأراضي الاستراتيجية هذا العام.
وقالت هاينز خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ إنه بعد نكسات كبرى وخسائر فادحة في ساحات المعارك "لا نتوقّع أن يستعيد الجيش الروسي بالشكل الكافي هذا العام قدرته على تحقيق مكاسب ميدانية كبرى".
لكن مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أشارت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يعتبر على الأرجح أن الوقت يعمل لصالحه".
وقالت إن بوتين يعتقد على الأرجح أن إطالة أمد الحرب مع وقف متقطّع للقتال "قد يكون أفضل ما تبقى له من مسارات لكي يحمي في نهاية المطاف المصالح الاستراتيجية الروسية في أوكرانيا".
وفي جلسة حول مجمل وجهات النظر في أجهزة الاستخبارات الأمريكية، قالت هاينز إن بوتين بعد مرور عام على بدء غزوه أوكرانيا وإخفاقه في تحقيق الأهداف الرئيسية للعملية، بات على الأرجح أكثر إدراكا لمحدودية قدرات قواته.
وأشارت هاينز إلى أن القدرات العسكرية لموسكو باتت مقيّدة بشكل كبير من جراء خسارة العديد ونضوب الأسلحة، وأيضا القيود التجارية والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
وقالت هاينز أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ إن تركيز بوتين "يبدو منصبّا حاليّا على تحقيق أهداف عسكرية أكثر تواضعا".
وتابعت "إن لم تطلق روسيا تعبئة إلزامية وتؤمن إمدادات ذخيرة كبيرة من طرف ثالث، ستزداد صعوبة حفاظها حتى على المستوى الحالي من العمليات الهجومية".
وأشارت إلى أن القوات الروسية "قد تتحوّل بالكامل" من جراء ذلك إلى الاكتفاء بالحفاظ على مواقعها والدفاع عن الأراضي التي تحتلها حاليا.

أفريل هاينز الجيش الروسي أوكرانيا مجلس الشيوخ فلاديمير بوتين

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