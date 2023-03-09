الخميس 09 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يستقبل رئيس المجلس التنفيذى لليونسكو

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اليوم الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تمارا راستوفاك سياماشفيلي، رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو، والدكتورة نوريا سانز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين مصر ومنظمة اليونسكو في مجال الحفاظ على الآثار والتراث.

وخلال اللقاء استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار آخر مستجدات أعمال الحفائر والترميم التي تتم بمختلف المواقع الأثرية، ومنها أعمال ترميم تماثيل معابد الأقصر، ومشروع ترميم نقوش معابد الكرنك لإظهار، وغيرها من المشروعات التي توليها وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار أهمية كبيرة خلال الفترة الحالية.

كما أشادت تمارا راستوفاك سياماشفيلي بالمجهودات التي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار في مجال الحفائر والحفاظ على التراث، معربة عن كامل تقديرها للدور الكبير الذي يقوم به في هذا الصدد.

وعقب اللقاء حرص وفد اليونسكو على زيارة منطقة أهرامات الجيزة والقاهرة التاريخية، باعتبارهما من المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما زار المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وفي ذات السياق، التقي الدكتور مصطفى وزيري مع السيد كوردو باسيلي، مؤسس المتحف الدولي للبرديات بسيراكوزا بإيطاليا، وأنا دي ناتالي مديرة المتحف الدولي للبرديات بسيراكوزا، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين في مجال الحفاظ على الآثار، حيث حرص الوفد الإيطالي على زيارة المتحف المصري لرؤية بردية وزيري 1 والتي تم الكشف عنها في سقارة ضمن اكتشافات البعثة الأثرية المصرية العاملة بالموقع، وتم عرضها بالمتحف المصري في العشرين من فبراير الماضي بعد الإنتهاء من ترميمها بالتزامن مع افتتاح المرحلة الأولي من تطوير المتحف.

جدير بالذكر، أن الشراكة القوية والتعاون بين مصر ومنظمة اليونسكو تمتد لسنوات، حيث تعتبر مصر من الدول المؤسسة لمنظمة اليونسكو، ويعد مكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة أول مكتب إقليمي يقام للمنظمة خارج العاصمة الفرنسية باريس. 

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مكتب اليونسكو مصر ومنظمة اليونسكو الحفائر والترميم المواقع الأثرية معابد الكرنك المتحف القومي للحضارة المصرية التراث

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

الأكثر قراءة

قبل مواجهة الأهلى.. رد قوى من مدرب صن داونز بعد اتهام ناديه بشراء المباريات

هشام إبراهيم: مصر ليست أول دولة تمنح الجنسية للأجانب مقابل الاستثمار أو الوديعة

لجنة تحكيم «الدوم» تختار 10 متسابقين من فئة العزف الموسيقى للمرحلة النهائية

موعد تطبيق الزيادة الجديدة فى المرتبات والمعاشات

القوات الخاصة في جورجيا تفرق حشود المحتجين ضد "قانون شفافية النفوذ الأجنبى"

جدول صرف مرتبات العاملين بالحكومة لشهر مارس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فرانس 24.. لسان الإرهابيين!

محمد العسيري

اسمه مهرجان التمور

د. ثناء هاشم

كارت اصفر لأساتذة أكاديمية الفنون

د هند جاد

يوم المرأة العالمى: 100 عام من الكفاح حتى النجاح

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

وزير إسرائيلى يعتذر عن تصريحاته حول «محو حوارة»: يجب على محاسبة نفسى

اللجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس

شكرى: مصر لن تدخر جهدًا فى دعم صمود الشعب الفلسطينى أمام الممارسات الإسرائيلية