كابيتانو مصر.. أحمد عبدالفتاح «السد العالى الجديد» (فيديو)

أحمد عبدالفتاح، ظهر في الحلقة العاشرة من برنامج كابيتانو مصر، بموهبة حارس مرمى أسطورية، خلال مباراة فريقي أحمد الكاس وعبدالستار صبري، ومنحت له الشارة الذهبية أكثر من مرة.

وقال محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق: "أحمد أكبر من سنه وشال أكثر من كورة مهمة». بينما علق أحمد حسام ميدو، قائلا: "حارس يتصدى لكرات قوية ويتعامل بمعدل أكبر من سنه الحالى".



ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيرًا الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية لا سيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.