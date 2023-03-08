مايا مرسى للسيدات والفتيات: «عشتي لمصر دوما قوية لوطن قوي لا ينهزم»

في اليوم العالمي للمرأة..

وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، رسالة لنساء وفتيات مصر بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى رسالتها لنساء وفتيات مصر: “كوني دوما قوية، لا تنكسري، لا تنهزمي، فالحياة قوة، والاختيار قوة، والقرار قوة، والحلم قوة، والتعليم والعلم قوة، والعمل قوة”.

وتابعت الدكتورة مايا مرسى فى رسالتها: “شكرا لسيدات مصر القوية الجدعة الأصيلة استمرارنا في الحياة قوة وأحلامنا لن تنتهي.. عشتي لمصر دوما قوية لوطن قوي لا ينهزم.. كل سنة وأنتى طيبة”.