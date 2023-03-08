الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

في اليوم العالمي للمرأة..

مايا مرسى للسيدات والفتيات: «عشتي لمصر دوما قوية لوطن قوي لا ينهزم»

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، رسالة لنساء وفتيات مصر بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى رسالتها لنساء وفتيات مصر: “كوني دوما قوية، لا تنكسري، لا تنهزمي، فالحياة قوة، والاختيار قوة، والقرار قوة، والحلم قوة، والتعليم والعلم قوة، والعمل قوة”.

وتابعت الدكتورة مايا مرسى فى رسالتها: “شكرا لسيدات مصر القوية الجدعة الأصيلة استمرارنا في الحياة قوة وأحلامنا لن تنتهي.. عشتي لمصر دوما قوية لوطن قوي لا ينهزم.. كل سنة وأنتى طيبة”.

الدكتورة مايا مرسي فتيات مصر اليوم العالمي للمرأة سيدات مصر ماري لوي

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