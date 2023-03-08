الاتحاد الأوروبي: نعمل على تدريب 30 ألف جندي أوكراني

قال الاتحاد الأوروبي إنه يعمل على تدريب 30 ألف جندي أوكراني هذا العام، وفقاً لما أوردته قناة العربية.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن هناك خطة أوروبية لشراء مشترك للذخيرة بقيمة مليار يورو.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صرح بأن أوكرانيا لا يمكن أن تصبح مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، قائلا: "لكننا على استعداد لمنحها هذا الوضع بسبب الأعمال القتالية".

وقال ماكرون، في مقابلة مع قناة BFMTV: "أوكرانيا لا يمكن أن تصبح مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، لكننا نفعل ذلك لأن هناك حربا تدور هناك".