برلماني في ذكرى يوم الشهيد: تحية لكل من قدم روحه فداء لتراب مصر

وجه النائب ناصر هدية، عضو مجلس النواب، التحية لكل شهداء الوطن الأبرار ممن ضحوا بحياتهم فداء لمستقبل مصر والحفاظ على ترابها الغالي.

وقال هدية، في تصريح صحفي له اليوم: «ونحن نحتفل بذكرى يوم الشهيد، لا يجب علينا أن نغفل بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، ممن وضعوا أرواحهم على كفوفهم ليتحقق لمصر الأمن والأمان والاستقرار».

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة وتقديم الشهداء لم يكن فقط في وقت الحروب، ولكن أيضا قدموا العديد من الأبطال في مواجهة الإرهاب.

وتابع هدية: «بفضل بسالة وصمود الأبطال استطاعت مصر القضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره إلى الأبد، لنوجه رسالة للعالم بأن مصر قادرة على مواجهة أي متطرفين، حيث نجحت مصر في العمليات العسكرية في سيناء من القضاء على براثن الجماعات المتطرفة واستتب الأمن في كل ربوع الجمهورية بفضل تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة».

وأوضح النائب ناصر هدية أن بطولات القوات المسحلة لم تتوقف عن تحقيق الأمن والأمان فقط، بينما يقوموا بدور مجتمعي كبير، من خلال المساهمة بشكل فعال وواضح في عمليات التنمية التي تشهدها مصر، لا سيما المشروعات القومية العملاقة، فضلا عن المبادرات المجتمعية لمواجهة الأزمات التي يتعرض لها الشارع المصري.