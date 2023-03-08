الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السودان يشكر مصر على منح المشاريع التنموية للحماية من الفيضانات وحصاد مياه الأمطار

الهيئة الفنية الدائمة
الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل

بعد انقطاع دام لأربعة سنوات، بدأت الاجتماعات الدورية للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، اليوم الأربعاء، وذلك في دورتها الثالثة والستين والتى تنعقد خلال الفترة من 8 إلى 12 مارس الجاري.

تحقيق تطلعات وأهداف شعبى وادي النيل لتنمية موارد النهر

من جانبه، رحب المهندس مصطفى حسين رئيس الجانب السوداني في الهيئة بجميع الأعضاء من الجانبين المصرى والسوداني، حيث وجه الشكر للجانب المصرى على حسن الضيافة والاستقبال، متمنياً للهيئة التوفيق لتحقيق تطلعات وأهداف شعبى وادي النيل لتنمية موارد نهر النيل والحفاظ عليها ولتنظيم تدفقاتها لتحقيق ما يخدم مصالح البلدين، ومشيداً بالعودة لعقد اجتماعات الهيئة في شهر أكتوبر الماضى بعد انقطاع دام لأربعة سنوات.

مناقشة مقترحات التعاون مع دولة جنوب السودان

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وأشار رئيس الجانب السوداني، إلى أن جدول أعمال الهيئة يحتوي على العديد من الموضوعات التي درجت الهيئة على تداولها باستفاضة من الجانبين للتوصل إلى توصيات وإجماع حولها وفق الإطار الذي حدده ورسمه اتفاق مياه النيل بين الدولتين، كما ستُناقش الهيئة سُبل ومقترحات التعاون مع دولة جنوب السودان، ودراسة موازنات السد العالي والسدود السودانية وما يمكن أن تقوم به الهيئة من تدقيق وتطوير في هذا المنحى، وستناقش الهيئة بانتظام أوجه دعم وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، مؤكداً على ضرورة إستمرار هذا التعاون من أجل مصلحة الدولتين.

وأعرب أيضا عن تقديره لروح التعاون والإخاء والجهد الذي بذلته الهيئة خلال تلك الفترة الطويلة لأكثر من ٦٠ عاماً من عمرها حتى أصبحت مثالاً يحتذى به بين منظمات الأنهار الدولية وتجربة عالمية رائدة للتعاون المثمر البناء، حيث أضافت خبرات ثرية للدولتين في مجال إدارة الأنهار الدولية ، مشيراً إلى إن العمل من خلال هذه الهيئة يعتبر مدرسة عملية وعلمية وتطبيقية نادرة تتوفر من خلال التجارب العملية المتكررة في وزارات المياه.

مشروعات مصرية للحماية من الفيضانات وحصاد مياه الأمطار

كما أعرب عن شكره لحكومة جمهورية مصر العربية على مبادرتها بتقديم منح لجمهورية السودان لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مجال الموارد المائية والتي تتمثل في تنفيذ إجراءات الحماية من الفيضانات وحصاد مياه الأمطار و تنفيذ عدد من محطات مياه الشرب و تنفيذ عدد من الحفائر لحصاد مياه الأمطار و مقاومة الحشائش المائية و إنشاء معمل مركزي لتحليل نوعية المياه و دراسة الحد من التصحر و التدريب وبناء القدرات.

وقد أنشئت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل فى عام ١٩٦٠ بناء على اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين جمهوريتي مصر والسودان فى الثامن من شهر نوفمبر ١٩٥٩ وذلك لتحقيق التعاون الفنى بين حكومتي الجمهوريتين.

أسعار السلع التموينية فى شهر مارس 2023 الجانبين المصري والسوداني التعاون الفني الصرف المغطي المشاريع التنموية جنوب السودان حصاد مياه الأمطار شبكات الصرف المغطى مصر والسودان

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

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