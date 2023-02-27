الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الرى: تجديد شبكات الصرف المغطى فى مساحة 2.30 مليون فدان

اجتماع وزير الرى
اجتماع وزير الرى

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة أنشطة ومشروعات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، وذلك بحضور كل من  الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف، والمهندس أحمد عبد العزيز بالمكتب الفني للسيد الوزير.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع ،مجهودات هيئة الصرف في مجال تصميم وتنفيذ شبكات الصرف المغطى، وذلك في إطار إستراتيجية الهيئة والتي تهدف لإنشاء شبكات الصرف المغطى فى جميع الأراضى القديمة على حسب الدراسات التى تتم فى هذا الشأن، وإحلال وتجديد شبكات الصرف فى المساحات التى إنتهى عمرها الافتراضى، حيث انتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره ٦.٠٠ مليون فدان، بالإضافة لإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى فى المساحات التى انتهى العمر الافتراضى للشبكة بها فى مساحة ٢.٣٠ مليون فدان.

وقال الدكتور سويلم، أنه يتم تنفيذ أعمال الصرف المغطى بعد إجراء الأبحاث الحقلية اللازمة بمعرفة مهندسي وفنيي الهيئة لتحديد مدى حاجة الأراضي الزراعية لإنشاء شبكة صرف مغطى من عدمه سواء لمناطق المشروعات الجديدة أو مناطق الإحلال والتجديد ، ويتم تنفيذ هذه الأبحاث من خلال مأموريات لجمع البيانات بإستخدام التقنيات الحديثة التي تقدمها برامج نظم المعلومات الجغرافية لتحديد مواقع الابحاث المطلوبة على صور الاقمار الصناعية وتحميلها على أجهزة الـGPS، ويتم خلال المأموريات حساب معامل نفاذية التربة وجمع عينات من التربة لتحليلها كيميائياً و ميكانيكياً بمعامل هيئة الصرف ، ويعقب ذلك إعداد خرائط وألبوم للأبحاث الحقلية ثم مرحلة تصميم شبكة الصرف المغطى والتنفيذ على الطبيعة.

وأكد الدكتور سويلم، أن تصميم وتنفيذ شبكات صرف عالية الجودة يحقق النجاح لعملية الصرف فى الأراضى الزراعية ، وأن إستمرار أعمال الصيانة الدورية لهذه الشبكات يمثل أداة رئيسية لتحقيق إستمرارية هذه الشبكات في أداء عملها بكفاءة وزيادة العمر الافتراضي لشبكة الصرف المغطى ، حيث يتم متابعة عملية غسيل جميع شبكات الصرف المغطى المنفذة مرة على الأقل سنوياً ، وتطهير وصيانة غرف التفتيش لضمان عمل الشبكة بكامل مكوناتها بكفاءة عالية ، كما يتم متابعة شكاوى المزارعين وأعمال الصيانة الدورية بمعرفة الإدارة العامة للتقييم بهيئة الصرف.

وأشار أيضا للفوائد العديدة لمشروعات الصرف الزراعى المغطى والمتمثلة في صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالي التأثير سلباً على النبات ، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة لإرتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة.

الجدير بالذكر أن هيئة الصرف يتبعها ٧ مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى "أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا" لإنتاج مواسير الـP.V.C والـPE، بهدف تغطية احتياجات تنفيذ مناطق الصرف المغطي وسد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص بما يضمن إستمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة، خاصة في ظل ما تتميز به المواسير المنتجة من إرتفاع جودتها حيث تخضع للعديد من اختبارات ضبط الجودة.

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