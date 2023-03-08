الأربعاء 08 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2023| قائمة البوسترات الكاملة لأبطال مسلسل سوق الكانتو

النجم أمير كرارة
النجم أمير كرارة

طرحت شركة سينرچي المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد سوق الكانتو للنجم أمير كرارة، ضمن مسلسلات رمضان 2023، والمقرر عرضه خلال أيام، مع انطلاق الماراثون الدرامي الرمضانى 2023، بوسترات دعائية لأبطال المسلسل بشكل منفرد، وظهر كل من الفنانين المشاركين فى العمل بشكل جديد ومختلف يتناسب مع القصة الدرامية للعمل الذى ينتظره شريحة كبيرة من المجتمع.

بوستر مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023

مسلسل سوق الكانتو

وحرصت الجهة المنتجة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على طرح بوستر خاص بكل فنان منفرد بالشخصية التى يظهر بها في العمل، فى إطار الحملة الترويجية للمسلسل، حيث تم عمل بوسترات لكل من النجم أمير كرارة، والنجمة مي عزالدين، والفنان القدير محمود البزاوى، والفنان القدير عبدالعزيز مخيون، والفنان فتحى عبدالوهاب، والفنانة سلوى عثمان، والفنانة شيرين، والفنانة مها نصار، والفنان إسلام حافظ، والفنان تامر نبيل، والفنان أحمد جمال سعيد، إضافة إلى بوستر جماعي لكرارة مع مي وعبدالوهاب.

مسلسلات رمضان 2023.. إسلام حافظ يكشف كواليس شخصية أمير كرارة فى «سوق الكانتو»

رمضان 2023.. سلوى عثمان تنتهي من تصوير 60% من «سوق الكانتو»

مسلسلات رمضان 2023.. مي عز الدين تعود لـ«سوق الكانتو» وتقع في علاقة عاطفية

أبطال مسلسل «سوق الكانتو»: ملىء بالمفاجآت.. و«متعوب فيه جدًا»

 

بوستر مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023
بوستر مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023
بوستر مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023
بوستر مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023
بوستر مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023
بوستر مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023
بوستر مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023

القنوات العارضة لمسلسل سوق الكانتو

ويعرض مسلسل «سوق الكانتو» على شبكة قنوات DMC و DMC دراما، بشكل حصري بالتزامن مع عرضه على منصة «WATCH IT» الرقمية.

بوستر مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023

وتدور فكرة المسلسل حول طاهر فواد عبدالكريم الحسيني، شاب مصري يناضل ضد الإنجليز، قاده هروبه لاختبار والعمل بسوق الكانتو بعد انتقامه لزملائه الذين ماتوا في حادثة كوبري عباس الشهيرة، ليبدأ هناك رحلة صعود يتحول فيها إلى أحد كبار السوق، ليقع في حب فتاة يونانية، وهي الشخصية التي تظهر بها الفنانة مي عزالدين بالعمل، وتحدث بينهما قصة حب.

بوستر مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023

صناع وأبطال مسلسل سوق الكانتو

 «سوق الكانتو» تدور احداثه في إطار اجتماعي شعبى وتحديدًا في سوق البالة بوسط البلد عام 1922، ويشارك فى بطولته أمام النجم أمير كرارة، والنجمة مى عزالدين، نخبة كبيرة من كبار الفنانين منهم فتحى عبدالوهاب، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

بوستر مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023
الفنانة مي عزالدين القنوات العارضة النجم أمير كرارة بوسترات دعائية رمضان 2023 سوق الكانتو مسلسل سوق الكانتو

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

الأكثر قراءة

جهاز Atc السبب| القصة الكاملة لحادث قطار قليوب.. ومصدر: «تعطيله وراء وقع الحادث»

تكلفة الحج من مصر 2023.. قرعة وزارة الداخلية وطريقة سداد الرسوم 

الرئيس السيسى يوجه بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد لمصر

حل مشكلات المستثمرين والحزمة الاجتماعية.. تفاصيل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء

مدبولى: شغلنا الشاغل تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن وتخفيف الأعباء المالية

مدبولى: مصر تتعرض لشائعات هدفها إعطاء انطباع بالإحباط والسلبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثناء هاشم

كارت اصفر لأساتذة أكاديمية الفنون

د هند جاد

يوم المرأة العالمى: 100 عام من الكفاح حتى النجاح

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

اللجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس

شكرى: مصر لن تدخر جهدًا فى دعم صمود الشعب الفلسطينى أمام الممارسات الإسرائيلية

الجيش الإسرائيلى: «صاروخ غزة» سقط داخل حدود القطاع المحاصر