مسلسلات رمضان 2023| قائمة البوسترات الكاملة لأبطال مسلسل سوق الكانتو

طرحت شركة سينرچي المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد سوق الكانتو للنجم أمير كرارة، ضمن مسلسلات رمضان 2023، والمقرر عرضه خلال أيام، مع انطلاق الماراثون الدرامي الرمضانى 2023، بوسترات دعائية لأبطال المسلسل بشكل منفرد، وظهر كل من الفنانين المشاركين فى العمل بشكل جديد ومختلف يتناسب مع القصة الدرامية للعمل الذى ينتظره شريحة كبيرة من المجتمع.

بوستر مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023

مسلسل سوق الكانتو

وحرصت الجهة المنتجة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على طرح بوستر خاص بكل فنان منفرد بالشخصية التى يظهر بها في العمل، فى إطار الحملة الترويجية للمسلسل، حيث تم عمل بوسترات لكل من النجم أمير كرارة، والنجمة مي عزالدين، والفنان القدير محمود البزاوى، والفنان القدير عبدالعزيز مخيون، والفنان فتحى عبدالوهاب، والفنانة سلوى عثمان، والفنانة شيرين، والفنانة مها نصار، والفنان إسلام حافظ، والفنان تامر نبيل، والفنان أحمد جمال سعيد، إضافة إلى بوستر جماعي لكرارة مع مي وعبدالوهاب.

بوستر مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023

بوستر مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023

بوستر مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023

بوستر مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023

بوستر مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023

بوستر مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023

بوستر مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023

القنوات العارضة لمسلسل سوق الكانتو

ويعرض مسلسل «سوق الكانتو» على شبكة قنوات DMC و DMC دراما، بشكل حصري بالتزامن مع عرضه على منصة «WATCH IT» الرقمية.

بوستر مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023

وتدور فكرة المسلسل حول طاهر فواد عبدالكريم الحسيني، شاب مصري يناضل ضد الإنجليز، قاده هروبه لاختبار والعمل بسوق الكانتو بعد انتقامه لزملائه الذين ماتوا في حادثة كوبري عباس الشهيرة، ليبدأ هناك رحلة صعود يتحول فيها إلى أحد كبار السوق، ليقع في حب فتاة يونانية، وهي الشخصية التي تظهر بها الفنانة مي عزالدين بالعمل، وتحدث بينهما قصة حب.

بوستر مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023

صناع وأبطال مسلسل سوق الكانتو

«سوق الكانتو» تدور احداثه في إطار اجتماعي شعبى وتحديدًا في سوق البالة بوسط البلد عام 1922، ويشارك فى بطولته أمام النجم أمير كرارة، والنجمة مى عزالدين، نخبة كبيرة من كبار الفنانين منهم فتحى عبدالوهاب، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.