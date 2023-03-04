مسلسلات رمضان 2023.. مي عز الدين تعود لـ«سوق الكانتو» وتقع في علاقة عاطفية

خطفت النجمة مي عز الدين، الأنظار فور طرح البوسترات الرسمية لمسلسل “سوق الكانتو” المقرر عرضه ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل 2023 وذلك بإطلالتها المميزة والجديدة التي لم تظهر بها من قبل مما جعل جمهورها ينتظرون مشاهدة دورها خاصة وأنها تألقت خلال العام الماضي بشخصية الغجرية في "جزيرة غمام".

ومما يبدو من البرومو الرسمي للعمل أن مي عز الدين تعمل في مجال الخياطة وعادت لسوق الكانتو بعد فترة غياب كبيرة، لتقابل "طه القماش" الذي يجسده أمير كرارة، ويحدث بينهما خلافات طريفة في البداية ولكنهما يقعان في حب بعضهما البعض، دون معرفة علاقتهما سواء أقارب أم الصدفة جمعتهما وهو ما ستكشفه الأحداث.

وقررت "مي" أن تبتعد عن المنافسة النسائية للعام الثاني على التوالي وتشارك كبطلة ثانية وهو ما جعلها تحظى بقاعدة جماهيرية أكبر ونجاح قياسي رغم نجاحاتها الساحقة بأعمالها الفنية وآخرها مسلسل "خيط حرير" الذي عرض بالموسم الشتوي لعام 2020.

تفاصيل قصة وأحداث مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث المسلسل تحديدًا في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

قنوات عرض مسلسل سوق الكانتو

وأعلنت شبكة قنوات dmc عن عرضها لمسلسل “سوق الكانتو” الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة مع نخبة من النجوم، بشكل حصري بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت.

وطرح البوسترات الرسمية للعمل، وغلب على أزياء العمل طابع منتصف القرن العشرين، وظهر أمير كرارة وفتحي عبدالوهاب وهما يرتديان قبعة على رأسهما، بينما تظهر مي عزالدين بـ"برنيطة".

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل "سوق الكانتو" تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.