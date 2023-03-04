السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2023.. مي عز الدين تعود لـ«سوق الكانتو» وتقع في علاقة عاطفية

مي عز الدين
مي عز الدين

خطفت النجمة مي عز الدين، الأنظار فور طرح البوسترات الرسمية لمسلسل “سوق الكانتو” المقرر عرضه ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل 2023 وذلك بإطلالتها المميزة والجديدة التي لم تظهر بها من قبل مما جعل جمهورها ينتظرون مشاهدة دورها خاصة وأنها تألقت خلال العام الماضي بشخصية الغجرية في "جزيرة غمام".

ومما يبدو من البرومو الرسمي للعمل أن مي عز الدين تعمل في مجال الخياطة وعادت لسوق الكانتو بعد فترة غياب كبيرة، لتقابل "طه القماش" الذي يجسده أمير كرارة، ويحدث بينهما خلافات طريفة في البداية ولكنهما يقعان في حب بعضهما البعض، دون معرفة علاقتهما سواء أقارب أم الصدفة جمعتهما وهو ما ستكشفه الأحداث.

وقررت "مي" أن تبتعد عن المنافسة النسائية للعام الثاني على التوالي وتشارك كبطلة ثانية وهو ما جعلها تحظى بقاعدة جماهيرية أكبر ونجاح قياسي رغم نجاحاتها الساحقة بأعمالها الفنية وآخرها مسلسل "خيط حرير" الذي عرض بالموسم الشتوي لعام 2020.

 

تفاصيل قصة وأحداث مسلسل سوق الكانتو 

تدور أحداث المسلسل تحديدًا في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

 

قنوات عرض مسلسل سوق الكانتو 

وأعلنت شبكة قنوات dmc عن عرضها لمسلسل “سوق الكانتو” الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة مع نخبة من النجوم، بشكل حصري بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت.

وطرح البوسترات الرسمية للعمل، وغلب على أزياء العمل طابع منتصف القرن العشرين، وظهر أمير كرارة وفتحي عبدالوهاب وهما يرتديان قبعة على رأسهما، بينما تظهر مي عزالدين بـ"برنيطة".

 

أبطال مسلسل سوق الكانتو 

مسلسل "سوق الكانتو" تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

مي عز الدين النجمة مي عز الدين مسلسل سوق الكانتو تفاصيل قصة وأحداث مسلسل سوق الكانتو الكانتو

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

150 مليار جنيه لتنفيذ توجيهات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات

تفاصيل ضبط عصابة دولية للنصب على المواطنين عبر تطبيق «هوج بول» (فيديو)

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

مستشار الرئيس للصحة يلقى محاضرة بهيئة الدواء حول الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات

تجديد حبس متهم بقتل طالب جامعي في إمبابة 15 يوما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

المظاهرات فى إسرائيل.. استعداد أمنى مكثف وإغلاق 18 طريقًا رئيسيًا

6 دول أوروبية تدعو إسرائيل لوقف بناء 7000 وحدة استيطانية فى الضفة

رئيسة المجر: لم نتخذ قرارًا بنقل سفارتنا فى إسرائيل إلى القدس