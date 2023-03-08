الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الثلاثاء.. «سلم يعقوب ووصايا الريح» في ندوة بمختبر سرديات الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ندوة لمناقشة روايتي "سُلم يعقوب" للكاتبة ريهام عياد، ورواية "وصايا الريح" لفكري عمر، وذلك في السادسة من مساء الثلاثاء المقبل.

الندوة تأتي ضمن سياق برنامج "اقرأني وأقرؤك" وفيها يقدم كل كاتب قراءة لرواية الكاتب الآخر، ثم يناقش الروايتين معًا الناقد وحيد مهدي. ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

وريهام عياد حاصلة ليسانس آداب قسم إرشاد سياحي جامعة عين شمس، صدر لها: رواية "قلوب كسيرة" عن دار أطلس للنشر، إصدار 2017 . شاركت في ديوان جماعي "حواديت البنات" عن دار أطلس، إصدار 2018. رواية "سلم يعقوب" سلسلة كتابات جديدة الهيئة المصرية العامة للكتاب.

أما عن فكري عمر فهو عضو اتحاد كتاب مصر. صدر له: مجموعات قصصية: من كلمات الرجل الميت- أنا ظل الآخر- الجميلة وفارس الرياح- تُراب النخل العالى- مقهى الشجرة الزرقاء. روايات: محاولة التقاط صورة- الزمن الآخر- وصايا الريح- فُلك النور- عين من زجاج. من الجوائز التي حصل عليها: الجائزة الأولى في الرواية من المجلس الأعلى للثقافة 2012م، مسابقة المواهب - دورة إبراهيم أصلان - عن رواية "الزمن الآخر". الجائزة المركزية في الرواية 2019 / 2020م – دورة الروائي فؤاد حجازي - عن رواية "فُلْك النور". جوائز في القصة القصيرة، والقصة القصيرة جدًا من وزارة الشباب 2011م، وصلاح هلال 2011م، وإقليم شرق الدلتا الثقافي، وساقية الصاوي 2012م، ومجلة العربى الكويتية 2017م، و 2018م. 

أما عن وحيد مهدي فهو كاتب وباحث في الأدب والفنون صدر له أكثر من عشر كتب منها: الخطوة الأولى وأهل القمة وطقوس العبقرية، مارس الكتابة الصحفية منذ عام ٢٠٠١ في جريدة التجمع، وجريدة القاهرة، وجريدة الدستور، ومجلة الشباب، والمواقع الإلكترونية المرموقة وغيرها.. قدم عددًا من المحاضرات الأدبية الأسبوعية والشهرية، وناقش عددًا من الأعمال الروائية بالمراكز الثقافية المختلفة كمركز الإبداع، وقصر ثقافة الأنفوشي، والصالونات الأدبية الخاصة.. حاصل على بكالوريس إدارة أعمال.

سلم يعقوب ووصايا الريح روايتان ل ريهام عياد وفكري عمر يناقشهما مختبر السرديات بمكتبة الأسكندرية الثلاثاء القادم الرابع عشر من مارس

رئيس التحرير

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