مهرجان أسوان يناقش صورة المرأة في السينما العربية

عقد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، ندوة "صورة المرأة في السينما العربية" وقام بإدارة الندوة السيناريست محمد عبد الخالق بحضور الدكتورة عزة كامل نائب رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان والناقدة والكاتبة الصحفية انتصار دردير وعبد اللطيف العصادي مؤسس ومدير المهرجان الدولي لسينما المرأة بسلا والناقد روش عبد الفتاح مدير مهرجان روتردام للفيلم العربي.

وقال السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان: الكتاب بدأت فكرته منذ ٤ أعوام وهناك أمور نختلف ونعترض عليها فهل تم تقديم المرأة بصورة حقيقية أم مزيفة في السينما واليوم نعرض تقرير صورة المرأة في السينما العربية بمشاركة أكثر من ١٥ ناقدا وناقدة من مصر والوطن العربي، وحرصنا على أن يكون من يكتب التقرير من نفس الدولة حتي تكون الصورة موضوعية وبعيدة عن أي أغراض.

وقالت الدكتورة عزة كامل: الفكرة ولدت منذ أربع أعوام لأننا نهتم بصورة المرأة في السينما وبدأ الأمر بالسينما المصرية وامتد بعد ذلك للسينما العربية وفي البداية وجدنا صعوبة في الحصول علي مصادر للمعلومات تعكس الصراع الذي تتعرض له المرأة في السينما ونجحنا في ذلك وخرجت التقارير بأفضل صورة وللعام الرابع نهتم بإصدار التقرير، فقضايا المرأة واحدة ومازالت صورة المرأة في السينما ليست بأفضل حال .

وقالت الكاتبة الصحفية والناقدة انتصار دردير محررة تقرير صورة المرأة في السينما العربية : يجب ان اشكر مهرجان أسوان وادارته علي تقرير صورة المرأة في السينما العربية، وقد خاض المهرجان رحلة مدتها ٤ سنوات عبر ١٧ دولة عربية لتوثيق صورة المرأة في السينما خاصة أن هناك بعض الدول ظروفها السياسية والاقتصادية أثرت علي السينما مثل اليمن وأدخلنا افلام المنصات التي لم تعرض سينمائيا وافلام قصيرة من كل دولة، وكل ناقد يكتب عن بلاده لذلك هناك عنصر الموضوعية والمصداقية في ما يقدم ، وأشارت إلى أن هذا هو الإصدار الثالث لصورة المرأة في السينما العربية، ولكن هناك أحداثا جديدة وقضايا جديدة، هناك رصد لأفلام جديدة وقضايا مهمة تناولتها تلك الأفلام .

وأضافت: أحيانا تكون التقارير بها قصور ولذلك نتواصل مع نقاد كل دولة لمعالجة هذا القصور في كل دولة علي حدة وبشكل عام يجمع التقرير علي أن هناك تجاهل للمرأة وقضاياها والتعامل مع همومها بشكل هامشي أو تجاري ونجحنا في إلقاء حجر في الماء الراكد لنبرز صورة المرأة في السينما كل عام وهذا هو العام الرابع الذي نقدم فيه تقرير صورة المرأة.

وقدم عبد اللطيف العصادي مدير مهرجان سلا لأفلام المرأة بالمغرب الشكر لأهل اسوان قائلًا: أوجه شكر وتحية مدينة سلا خاصة واننا نشبههم في الطباع فهم أهل كرم واحترام وأشكر إدارة المهرجان علي استقبالها لنا وحرص علي الحضور معنا عمدة مدينة سلا .

وأشار إلى أن التقرير يبرز صورة المرأة في السينما العربية رغم قلة الأعمال التي تناقش قضايا المرأة وهمومها فمن بين كل ٢٠ فيلما تجد واحد أو اثنين فقط يهتم بها وتقرير صورة المرأة له فائدة كبيرة لأنه يوضح الخلل، فالمرأة يجب أن تعبر عن ذاتها وهمومها من خلال الافلام ، وأكد أن الثقافة والفن من الجسور الأساسية لتقريب وجهات النظر بين الشعوب وزرع بذور التواصل والنقاش، فالدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع ينعكس على صورتها في السينما، وهذه الصورة انعكست داخل الفنون

وقال العصادي : يجب أن نأخذ في الاعتبار وجود منافس قوي هم الأفارقة ، لديهم تطور كبير في صناعة السينما ، الافريقيات اصبحن يكتسحن الوثائقي بصفة خاصة ، ويجب النظر للمرأة في الوطن العربي لأنها قيمة كبيرة يجب دعمها ومساندتها ، وقدم التحية للقائمين على المهرجان لدعم الشابات في أسوان، وأوجه رسالة لهؤلاء الشابات: عليكن الاهتمام بالسينما والانتاج السينمائي والتعبير عن الأفكار بداخلكن من خلال صورة يمكن أن تعبر عما بداخلكن .