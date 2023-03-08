الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مسؤول عن مخزن فلاتر سيارات بدون ترخيص بالمرج

فلاتر سيارات
فلاتر سيارات

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن لتجميع وطباعة فلاتر السيارات كائن  بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المخزن بدون ترخيص.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم إدارة المنشآت الصناعية والتجارية بدون ترخيص.

وتبين من الفحص حيازته كمية كبيرة من فلاتر السيارات بدون بيانات تفيد بلد المنشأ وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على (32,760 فلتر زيت سيارة أنواع مختلفة - 22,000 غلاف خارجى ورقى أنواع مختلفة).

وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إدارة التموين طباعة فلاتر السيارات سم شرطة المرج وزارة الداخلية

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