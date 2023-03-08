مشروعات تنموية.. «التضامن» تعلن أنشطة تبرعات ومنح الجمعيات الأهلية

قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، إن المنح والتبرعات التى تلقاها المؤسسات والجمعيات الأهلية تم توجيهها لتنفيذ مشروعات تنموية فى عدة مجالات منها مشروعات خدمات صحية وطبية، وأخرى لتعزيز المشاركة المجتمعية للشباب والمرأة ودعم حقوقهما، وتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفقر، بالإضافة إلى رعاية الأسرة والأمومة وخدمات الطفل، ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لزيادة دخل الأسرة وخلق فرص عمل للشباب، فضلا عن مشروعات لدعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومشروعات تعليمية وبيئية، وكفالة ورعاية الأيتام، وتقديم مساعدات للأجانب من ضيوف مصر المقيمين على أراضيها، ومشروعات حماية البيئة وتطوير العشوائيات ومشروعات توصيل المياه، ورعاية كبار السن.

وأضاف عبد الموجود أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بمراجعة مدى اتفاق الأنشطة التي ستنفذ من خلال المنحة مع أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسي واتفاق الموازنة التقديرية للمنحة مع النشاط وألا يكون قد ثبت في حق الجمعية أي مخالفات مالية أو قانونية، وبعد الموافقة على المنحة يتم متابعة أوجه الصرف للتأكد من صرف المنحة في الاغراض المخصصة لها.

وأعلنت نيفبن القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أن ما يقرب من 9.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي وافقت على عدد 1197 منحة خلال الفترة من الأول من يناير 2022 وحتى 31 ديسمبر من العام الماضى 2022، واردة لعدد 308 جمعيات بإجمالي يتجاوز الـ 2.5 مليار جنيه مصري واردة من جهات مانحة، في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021، حيث أن حجم المنح والتبرعات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية العام الماضي 2022 زاد عن العام الذي يسبقه 2021.