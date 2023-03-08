الجيش الإسرائيلى: «صاروخ غزة» سقط داخل حدود القطاع المحاصر

أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة المحاصر، خلال الليل، تجاه مستوطنات الغلاف.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الصاروخ الذي أُطلق على إسرائيل من قطاع غزة خلال الليل سقط بالقرب من السياج الحدودي، داخل حدود القطاع المحاصر.

ويأتي ذلك بعد عملية الاقتحام التي نفذتها القوات الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، لمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، وأسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين.

وكذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، مدينة نابلس المحتلة، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين من أبناء أحد منفذي عملية حوارة.