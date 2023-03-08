الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المهاجرون والرعاية الصحية.. أوراق بايدن الرابحة في انتخابات الرئاسة 2024

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

كشفت شبكة “إن بي سي” الأمريكية، بعض ملامح حملة الرئيس جو بايدن لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 للبقاء في البيت الأبيض لأربع سنوات قادمة، وعلى رأسها برامج حماية المهاجرين وقانون الرعاية الصحية “ميدكير”.

حملة بايدن الانتخابية 

وقالت الشبكة الأمريكية في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، إن الرئيس جو بايدن لم يعلن بعد ما إذا كان سيترشح لإعادة انتخابه، ولكن جدوله هذا الأسبوع سيعرض بعضًا من أولوياته المتعلقة بالرسائل والسياسات قبل الحملة الانتخابية المحتملة.

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ويوم الاثنين ألقى بايدن كلمة أمام المؤتمر التشريعي للرابطة الدولية لرجال مكافحة الحرائق  بحسب مولي رويكر من قناة “إن بي سي نيوز” ويوم الاثنين أيضًا انتشرت أنباء مفادها أن إدارة بايدن تفكر في إعادة تفعيل “سياسة احتجاز الأسرة” المثيرة للجدل للمهاجرين غير المسجلين.

ويوم الثلاثاء، وضع البيت الأبيض خطة لزيادة ملاءة صندوق ميديكير “الرعاية الصحية” عن طريق زيادة الضرائب على الأثرياء وسيتم الكشف عن هذا الأمر تحديدا  في فيلادلفيا يوم الخميس.

وفي الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يتوجه بايدن إلى كاليفورنيا لإجراء جولة لجمع التبرعات لحملته الرئاسية.

ملامح حملة بايدن انتخابات الرئاسة الامريكية 2024 البيت الأبيض حماية المهاجرين قانون الرعاية الصحية الرعاية الصحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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