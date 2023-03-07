الثلاثاء 07 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائب جمهورى يندد بعدم أهلية بايدن لانتخابات 2024 بعد إزالته الورم السرطانى

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

شكك النائب روني جاكسون (جمهوري من تكساس)، من كفاءة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأهليته لخوض سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في عام 2024، لاسيما بعد إعلان إزالته لورم سرطاني، فضلا عن اتهامه للمسئولين باخفاء تفاصيل حالة بايدن الصحية.

أزمة بايدن الصحية 

ووفقا لما نقلته صحيفة “ذا هيل”، فقد فتح  النائب روني جاكسون (جمهوري من تكساس) ، الذي كان طبيبا في البيت الأبيض خلال إدارتي أوباما وترامب، النار على الرئيس بايدن عندما أعلن إزالة الورم السرطان .

وقال جاكسون لبرنامج “Sunday Morning Futures “على قناة Fox الأمريكية : ”إن البيت الأبيض يشارك معلومات غير مفيدة حول صحة الرئيس الأمريكي، وبات الأول كله يدور عن صحة بايدن الجسدية دون الكشف عن أهلية بايدن المعرفية والعقلية والسلوكية لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024”.

وقال جاكسون: “نريد شيئا ملموسا من البيت الأبيض يكشف أن بايدن قادر معرفيا وسلوكيا وعقليا على القيام بمهامه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية: لاسيما وأننا جميعا نعرف أنه غير قادر على ذلك”.

وسبق وأعلن البيت الأبيض الأٍسبوع الماضي عن إزالة ورم سرطاني صغير من صدر الرئيس الأمريكي.

دعوة لاجراء اختبار معرفي 

ووفقا لـ"ذا هيل"، فقد سبق وودعا جاكسون، بايدن في السابق إلى إجراء اختبار معرفي،  قال في عام 2020 أنه بناءً على خطابات بايدن، فإن جاكسون كان "مقتنعاً بأنه لا يمتلك القدرة العقلية والقدرة المعرفية ليكون قائدنا العام ورئيس الدولة".

جدير بالذكر أن جاكسون سبق و تعرض للسخرية  الشديدة، عندما كان طبيبًا للرئيس السابق  دونالد ترامب في عام 2018 ، وقال إنه على الرغم من أن الرئيس يتناول الوجبات السريعة كثيرا إلا أن قلب سليم تماما ويتمتع بصحة ممتازة للغاية وأكد على أن ترامب حصل ععلى درجة ممتازة في اختبار معرفي ووزنه أقل بقليل مما يعتبر “السمنة”.

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وائل لطفي

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