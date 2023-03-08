ارتفاع سعر الذرة والصويا اليوم الأربعاء خلال التعاملات الصباحية

شهد الشارع المصري حالة من الجدل خلال الفترة الماضية حول أسعار الأعلاف، فقد شهدت الأسعار ارتفاعًا خلال الفترة الماضية والتي نتج عنها ارتفاع أسعار الدواجن، وقد شهد أسعارالذرة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الساعات القليلة الماضية.

أسعار الأعلاف في البورصة

وتقدم الدستور لمتابعيها أسعار الأعلاف خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 8 مارس والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء المستوردة اليوم

شهدت أسعار الذرة الصفراء المستوردة ارتفاعا في الأسعار وقد سجلت أسعار الذرة الصفراء البرازيلى المستوردة أمس 16400 جنيه واليوم تسجل 16600 جنيه

ارتفعت أسعار الذرة الصفراء البرازيلى المستوردة اليوم 16600 جنيه، مقابل اسعار أمس 16400جنيها للطن.

ارتفعت أسعار طن الذرة الصفراء أرجنتيني المستوردة اليوم لـ16600 جنيها للطن مقابل اسعار أمس 16400جنيها للطن.

ارتفعت أسعار طن الذرة الصفراء الروماني المستوردة اليوم، لتسجل 16200جنيه للطن مقابل اسعار أمس 15700 جنيها للطن.

ارتفعت أسعار طن الذرة الصفراء الأوكراني المستوردة اليوم، لتسجل16200 جنيه للطن مقابل اسعار أمس 15700 جنيها للطن.

ارتفعت أسعار طن الذرة الصفراء صربي المستوردة اليوم، لتسجل 16200جنيه للطن مقابل أسعار أمس 15700 جنيها للطن.

كما ارتفعت أسعار طن الذرة الصفراء بلغاري المستوردة اليوم، ليسجل 16200جنيه للطن مقابل اسعار أمس 15700 جنيها للطن.

أسعار فول الصويا اليوم

شهدت أسعارالصويا ارتفاع خلال التعاملات الصباحية في بورصة الكناني والتي جاءت كالتالي:

ارتفعت أسعار كسب صويا محلى 44% اليوم، لتسجل 29500جنيه، مقابل اسعار أمس 28000جنيها للطن

ارتفعت أسعار صويا 46% محلي اليوم ، عند نفس أسعار أمس لتسجل 30500جنيه مقابل اسعار أمس 28000جنيها للطن.

ارتفعت أسعار صويا 46% مستورد اليوم، عند نفس أسعار أمس لتسجل 30500 جنيه مقابل اسعار أمس 28000جنيها للطن.

واستقرات أسعار بذرة فول الصويا لتسجل 28000.

واستقرت أسعار كسب عباد +36% عند نفس أسعار أمس لتسجل 18000 جنيه للطن.

واستقر سعر جلوتين مستورد 60% عند نفس أسعار أمس ليسجل 44000 جنيه للطن.

واستقر سعر قشر فول الصويا اليوم عند نفس أسعار أمس ليسجل 8250 جنيهًا للطن.

واستقر سعر الردة نخلة اليوم عند نفس أسعار أمس ليسجل 9300 جنيه للطن.