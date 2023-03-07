متحدث «الزراعة»: الإفراج عن 2.8 مليون طن من الأعلاف بتكلفة تقترب من 1.5 مليار دولار

أكد الدكتور محمد القرش مساعد وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدولة تعمل على توفير مستلزمات الإنتاج والأعلاف، وأن إجمالي ما تم الإفراج عنه من أعلاف يقدر بـ2.8 مليون طن بتكلفة تقترب من 1.5 مليار دولار.



وقال مساعد وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة -خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى مساء الإثنين، إن الدورة الإنتاجية للدواجن تتراوح من 30 إلى 45 يوما"، ومع اقتراب شهر رمضان من المتوقع أن تستقر أسعار الدواجن خاصة بعد عودة عدد كبير من المربيين لعملية التربية والإنتاج.



وكشف عن افتتاح معرض "أهلا رمضان" بحديقة الأورمان بالجيزة اليوم استعدادا لاستقبال شهر رمضان وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين وبأسعار مناسبة ورمزية تناسب جميع المواطنين.



وأشار إلى أن التخفيضات داخل معرض أهلا رمضان داخل حديقة الأورمان تبدأ من 20 % وحتى 40 % على كافة السلع الغذائية المتاحة داخل المعرض، موضحا أن المعرض سوف يكون متاحا حتى بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وأنه تم فتح 243 منفذا ثابتا استعدادا لشهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى مجموعة من المنافذ المتنقلة عددها 30 منفذا لتقديم كل ما يحتاجه المواطن.



وأكد أنه تم افتتاح مهرجان التمور الذي قدم جميع أنواع التمور، وما يزال مستمر حتى الآن، وبه قائمة كبيرة من الأسعار تناسب جميع المواطنين، علما أن أسعار التمور تبدأ من 20 جنيها للكيلو.



من جهة أخرى، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الدلتا الجديدة مشروع عملاق سوف يحدث نقلة نوعية في توفير السلع والمواد الغذائية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تهتم بمتابعة تطورات مشروع الدلتا الجديدة للإنتاج الزراعي.



وأوضح أنه تم زراعة أكثر من 350 ألف فدان في مشروع الدلتا الجديدة وهناك حرص من الدولة على إنجاح هذا المشروع.