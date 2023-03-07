الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الاتحاد الزراعي» يخاطب وزارة الزراعة لسرعة الإفراج الجمركي عن الأعلاف

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة

قال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، إن لجنة الثروة الحيوانية طالبت خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العمل على سرعة الإفراج الجمركي عن شحنات الإعلاف في الموانئ والذي ينعكس إيجابيا على تراجع تسعير الخامات والأعلاف وأسعار الدواجن وبيض المائدة، وسوف يؤدي ذلك إلى عمل دورات تدريبية جديدة تساعد على وفرة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حمادة في تصريحات لـ"الدستور"، أن لجنة استصلاح الأراضي بالاتحاد الزراعي خاطبت مسؤولي قطاع استصلاح الأراضي بتخصيص حصة من المساحة المستصلحة للخريجين والمنتفعين في مشروع المليون ونصف فدان، من خلال الجمعيات المركزية بالمحافظات التي بها أراضي مستصلحة، ما يساعد على توسيع الرقعة الزراعية في قطاع استصلاح الأراضي ،ويعود بالنفع على زيادة العمالة الزراعية وتوفير فرص عمل للخريجين والمنتفعين المهتمين بالزراعة، وأيضا مخاطبة المسؤولين بوزارة الزراعة لحث الهيئة العامة للتنمية والتنمية الزراعية بتسليم العقود للخريجين والمنتفعين من أراضي الاستصلاح حتى يمكن حصر هذه الأراضي وتحديد سعرها وتمليكها.

وأكد حمادة، أن لجنة الخضر والفاكهة بالاتحاد خاطبت المسئولين بالوزارة لتوفير المبيدات الفعالة لمقاومة الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية، وكذا مخاطبة قطاع الإرشاد الزراعي بعمل نشرات دورية تضمن أهم المعاملات الزراعية والتوصيات الفنية للوقاية من الأمراض التي تصيب المحاصيل.

وأشار رئيس الاتحاد الزراعي إلى أن لجنة التخطيط خاطبت وزارة الزراعة والجهات المعنية بوضع ضوابط وقواعد وحوافز أعلى لزيادة سعر محصول القمح هذا العام وذلك لتحفيز المزارعين على الزراعة ومنها زيادة معدلات صرف الأسمدة لمحصول القمح حتى يتم توريده بالكامل، وكذلك التنسيق بين التعاونيات ووزارات الزراعة والتموين في استلام القمح من المزارعين لتقليل الحلقات الوسيطة للخروج من الأزمة والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح.

وأكد ممدوح حمادة على ضرورة تحديد سعر ضمان لحصول الزراعة بأنواعها بيضاء وصفراء ورفيعة قبل بدا عملية الزراعة بوقت كافي لتشجيع المزارعين على زيادة المساحة المنزرعة أفقيا ورأسيا، وتفعيل الزراعة التعاقدية مع منتجي الدواجن وباقي الشركات مع خفض نسبة الاستيراد لدعم المحصول المحلي.

وأوضح أن لجنة المحاصيل السكرية خاطبت شركات القصب وبنجر السكر ورئيس المحاصيل السكرية بزيادة اسعار محصول القصب والسكر وذلك لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من زراعة وتسميد وحصاد بما يتماشى ع ارتفاع الأسعار، وكذلك المطالبة بزيادة حصة الأسمدة لمحصولي القصب وبنجر السكر لمساعدة المزارعين في الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمستهلكين من السكر.

الاتحاد الزراعى يخاطب وزارة الزراعة بسرعة الإفراج الجمركي الدواجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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