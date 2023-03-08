الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اللوبيا البلدي بـ 49 جنيه.. أسعار البقوليات اليوم الأربعاء فى التعاملات الصباحية

بقوليات
بقوليات

مازال البحث عن أسعار البقوليات يتصدر البحث على جوجل، فالبقوليات من العناصر المهمة والبروتين النباتي الذي لا غني عنه لدي الكثير، وتعتبر البقوليات من السلع التي يتم استيرادها نسبة كبيرة من الخارج وفقا للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وقد شهدت الأسعار منذ ارتفاع أسعار الدولار إرتفاع طففي في الأسعار بشكل عام، ولكن شهدت الأسعار اليوم في السوق المحلي حالة من الأستقرار وثبات في الأسعار.

أسعار البقوليات اليوم الأربعاء 

وتقدم الـ"الدستور" في السطور التالية أسعار البقوليات اليوم الأربعاء 8 مارس خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي.

أسعار البقوليات في المحلات التجارية اليوم 

سعر العدس: من أكثر السلع التي عليها طلب، وقد شهد ارتفاعًا خلال الفترة الماضية، واستقر اليوم ما بين  48 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

سعر الفول البلدي: يعتبر الفول البلدي هو فطور الكثيرين، حيث يكون الطلب عليها كثير، وقد استقر سعره اليوم ما بين 33 و38 جنيهًا.

سعر اللوبيا البلدي: استقرات أسعار اللوبيا البلدي في محلات التجارية عند 52 جنيهًا للكيلو، بينما المستوردة تسجل في محلات التجار تسجل 49 جنيهًا للكيلو.

أسعار البقوليات اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 فى مصر

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استقرار أسعار البقوليات خلال التعاملات الصباحية اليوم

العدس بـ48 جنيهًا.. أسعار البقوليات فى ختام تعاملات الأسبوع اليوم

سعر الفاصوليا البيضاء مستوردة سائبة: اليوم سجلت 35 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية خلال التعاملات الصباحية.

سعر الحمص: من السلع الأساسية التي يكون عليها إقبال كبير خلال فصل الشتاء، وقد جاءت الأسعار اليوم في المحلات التجارية من 48 إلى 52 جنيهًا للكيلو.

سعر الترمس مستورد: سعر 28 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية، بينما سجلت أسعار الترمس المحلي اليوم سعر 32 جنيهًا للكيل في المحلات التجارية.

سعر السمسم: استقر سعره اليوم خلال التعاملات الصباحية في المحلات التجارية ليتراوح سعره ما بين 110 و120 جنيهًا.

وكشف أحدث تقريرللمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه يتم استيراد 85% من الفول و95% من العدس، وأن حجم إنتاج مصر من الفول لا يتجاوز 10٪ إلى 15% من حجم الاستهلاك المحلي، موضحًا أن مصر تستهلك قرابة 60 ألف طن شهريًا ما يعادل 720 ألف طن سنويًا.

أسعار البقوليات في المحلات التجارية سعر اللوبيا البلدى سعر الفاصوليا البيضاء مستوردة سائبة سعر الحمص أسعار البقوليات سعر الفاصوليا البيضاء سعر الترمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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