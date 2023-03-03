الجمعة 03 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

العدس بـ 48 جنيهًا.. أسعار البقوليات في ختام تعاملات الأسبوع اليوم

البقوليات
البقوليات

يبحث الكثير عن أسعار البقوليات على محركات البحث "جوجل" خاصة خلال فصل الشتاء، ويرصد "الدستور" في التقرير التالي أسعار البقوليات في الأسواق المحلية اليوم الجمعة، في ختام تعاملات الأسبوع والتي شهدت استقرارًا ملحوظًا.

أسعار البقوليات اليوم الجمعة 3 مارس  2023

تراوح أسعار كيلو الفول البلدى بين 33 و38 جنيهًا.

سجلت أسعار الفول المجروش 40 جنيهًا للكيلو.

العدس الأصفر سائب سجل سعرة ما بين  بين 48 جنيهًا و50 جنيهًا للكيلو.

اللوبيا البلدي سجلت أسعارها  52 جنيهًا للكيلو.

استقرت أسعار اللوبيا المستوردة  تسجل 49 جنيهًا للكيلو.

أسعار فاصوليا بيضاء مستوردة سائبة عند 35 جنيهًا للكيلو.

الحمص يسجل أسعاره نحو 48 إلى 52 جنيهًا للكيلو.

سجلت أسعار الذرة الفيشار 32 جنيهًا للكيلو.

تراوح كيلو الترمس مستورد 28 جنيهًا للكيلو.

سجل أسعار الترمس المحلي اليوم 32 جنيهًا للكيلو.

السمسم استقر أسعاره اليوم الخميس ما بين 110 و120 جنيهًا.

سجل سعر طن الفول البلدى رفيع الحبة 26000 جنيه.

الفول البلدى عريض يسجل سعر 25000 جنيه للطن معبأ أرضه.

السمسم المحلي معبأ أرضه استقر عند 54 ألف جنيه للطن معبأ أرضه.

السمسم المستورد أبيض سجل مبلغ  45 ألف جنيه للطن معبأ أرضه.

السمسم الأحمر المصرى استقر عند 44 ألف جنيه  للطن معبأ أرضه.

السمسم الأحمر السودانى يسجل سعر  52 ألف جنيه للطن معبأ أرضه.

السمسم ديل الجمل يسجل مبلغ  44 ألف جنيه للطن معبأ أرضه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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