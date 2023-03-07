أسعار البقوليات اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 فى مصر

البقوليات من العناصرالهامة والبرتين النباتي الذي لا غني عنه والبقوليات من الأساسيات والتي يبحث الكثير عن أسعرها علي مدار اليوم، وقد شهدت الأسعارارتفاع طفيف خلال الفترة الماضية وذلك عقب إرتفاع سعر الدولار، حيث ان مصر تستورد مايقرب عن 95% من أستهلاقها من الخارج.

وتقدم الدستور إلي متابعيها على مدار اليوم أسعار البقوليات في التعاملات الصباحية في المحلات التجارية والتي جاءت كالتالي:

أسعار البقوليات في المحلات التجارية اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023

سعر العدس: يعتبر من أكثر السلع التي عليها طلب، وقد شهد ارتفاعًا خلال الفترة الماضية، واستقر اليوم ما بين 48 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

سعر الفول البلدي: يعتبر الفول البلدي هو فطور الكثيرين، حيث يكون الطلب عليها كثير، وقد استقر سعرة اليوم ما بين 33 و38 جنيهًا.

سعر اللوبيا البلدي: استقرات أسعار الللوبيا البلدي في محلات التجارية عند 52 جنيهًا للكيلو، بينما المستوردة تسجل في محلات التجار تسجل 49 جنيهًا للكيلو.

سعر الفاصوليا البيضاء مستوردة سائبة: اليوم سجلت 35 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية خلال التعاملات الصباحية.

سعر الحمص: من السلع الأساسية التي يكون عليها إقبال كبير خلال فصل الشتاء، وقد جاءت الأسعار اليوم في المحلات التجارية من 48 إلى 52 جنيهًا للكيلو.

سعر الترمس مستورد: سعر 28 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية، بينما سجلت أسعار الترمس المحلي اليوم سعر 32 جنيهًا للكيل في المحلات التجارية.

سعر السمسم: استقر سعره اليوم خلال التعاملات الصباحية في المحلات التجارية ليتراوح سعره ما بين 110 و120 جنيهًا.

وكشف أحدث تقريرللمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه يتم استيراد 85% من الفول و95% من العدس، وأن حجم إنتاج مصر من الفول لا يتجاوز 10٪ إلى 15% من حجم الاستهلاك المحلي، موضحًا أن مصر تستهلك قرابة 60 ألف طن شهريًا ما يعادل 720 ألف طن سنويًا.