الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كواليس جلسة أمير مرتضى مع لاعبى الزمالك عقب الفوز على الترجى التونسى

أمير مرتضي المشرف
أمير مرتضي المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك

اجتمع أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، مع لاعبي الفريق عقب الفوز على الترجي في المباراة التي أقيمت بينهما في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووجه المشرف على الكرة الشكر للاعبين بعد الفوز، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد في الفترة المقبلة لإسعاد الجماهير وشدد على ضرورة مواصلة الانتصارات.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ورفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بها المركز الثالث في حين توقف رصيد الفريق التونسي عند 9 نقاط يتصدر بها المجموعة.

أول قرار لفيريرا عقب ثلاثية الزمالك في الترجي التونسي 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الأربعاء، عقب الفوز على الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستأنف الفريق تدريباته عصر يوم الخميس المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ورفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث في حين توقف رصيد الفريق التونسي عند 9 نقاط يتصدر بهم المجموعة.

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على الاحتفال مع الجماهير الموجودة باستاد برج العرب، عقب الفوز على الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووجه البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني التهنئة للاعبين بعد الفوز في لقاء اليوم على بطل تونس، وأشاد بالمجهود المبذول من جميع اللاعبين وأثنى على التزامهم بتنفيذ المطلوب.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ورفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث في حين توقف رصيد الفريق التونسي عند 9 نقاط يتصدر بهم المجموعة.

استاد برج العرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا الترجي التونسي أمير مرتضى بطولة دوري أبطال إفريقيا

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