الأربعاء 08 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 4 وإصابة خامس فى تصادم بين موتوسكيل وتروسكيل فى الدقهلية

الضحايا
الضحايا

لقي 4 شباب مصرعهم، وأصيب خامس في حادث على طريق تلبانه جديده الهالة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وقع بين تروسيكل وموتوسيكل وجرى نقل جثامين الضحايا إلي مستشفى الطوارئ بالمنصورة.
 

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة بوقوع حادث تصادم على طريق "تلبانة – جديدة الهالة" في تصادم تروسيكل ومتوسيكل.


انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى رئيس المباحث، وهرعت سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وجرى نقل جثامين 4 شباب إلي مستشفى الطوارئ بالمنصورة.


وقال مصدر طبي إن الحادث أسفر عن وفاة 4 شباب ونقلت سيارات الإسعاف 4 منهم إلي مشرحة مستشفى الطواري بجامعة المنصورة، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنهم، كما جري نقل شاب مصاب لعلاجه.


و تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شباب حادث الدقهلية المنصورة طريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

الأكثر قراءة

رابط تسجيل استمارة 1 واحد سرى ثانوية عامة 2023 للمدرسين والإداريين

فيريرا: أهدى فوز الزمالك على الترجى للمستشار مرتضى منصور

مساعد المستشار الألماني: التخلي عن الغاز الروسي كان صعبا

طبيب يحذر من تناول «العرقسوس» بكثرة فى رمضان

إصابة شقيقين والبحث عن والدهم إثر وقوع انقلاب تروسيكل بترعة ناصر فى البحيرة

حظك اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين الاقتحام الإسرائيلى لمخيم جنين: ينذر بتدهور خطير أمنيًا وإنسانيًا

استشهاد 6 فلسطينيين.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى جنين ونابلس؟ (فيديو وصور)

استشهاد 5 فلسطينيين خلال عملية الجيش الإسرائيلى داخل مخيم جنين