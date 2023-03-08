مصرع 4 وإصابة خامس فى تصادم بين موتوسكيل وتروسكيل فى الدقهلية

لقي 4 شباب مصرعهم، وأصيب خامس في حادث على طريق تلبانه جديده الهالة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وقع بين تروسيكل وموتوسيكل وجرى نقل جثامين الضحايا إلي مستشفى الطوارئ بالمنصورة.



تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة بوقوع حادث تصادم على طريق "تلبانة – جديدة الهالة" في تصادم تروسيكل ومتوسيكل.



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى رئيس المباحث، وهرعت سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وجرى نقل جثامين 4 شباب إلي مستشفى الطوارئ بالمنصورة.



وقال مصدر طبي إن الحادث أسفر عن وفاة 4 شباب ونقلت سيارات الإسعاف 4 منهم إلي مشرحة مستشفى الطواري بجامعة المنصورة، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنهم، كما جري نقل شاب مصاب لعلاجه.



و تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.