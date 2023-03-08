الباز: حسن يوسف لم يدعو لعدم مشاهدة مسلسلات رمضان

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الهجوم على الفنان حسن يوسف، والسخرية منه، يعد تصريحاته أنه لا يحب مشاهدة المسلسلات في رمضان، ويفضل ختم القرآن مرتين أو ثلاث مرات.

وقال الباز، خلال لايف البساط أحمدي، على قناته الرسمية على فيسبوك: "حسن يوسف، عاش تحولات في مسيرته الفنية والشخصية، بعد عن الفن ثم عاد بمسلسل الشعراوي والإمام المراغي، وعمل مسلسلات عامة، مثل زهرة وأزواجها الخمسة".

وأشار الباز إلى، أن حسن يوسف لم يطلق دعوة لعدم مشاهدة المسلسلات، وإنما تحدث عن رأيه الشخصي، وأنه لا يشاهدها، وينشغل في قراءة القرآن ويزيد من التسبيح، مردفا: "ما يقوله رأي ليس ملزم للآخرين، بيقول أنا بأفضل لم يتبنى دعوة عدم مشاهدة المسلسلات، والهجوم والسخرية ينتقص من قيمة احترام حرية الرأي الآخر".

ولفت الباز، إلى أن الضجة حول تصريحات حسن يوسف، ضجة فارغة، ونموذح للمعادلات المختلة، مردفا: "هل نحن غير قادرين على تقبل واحد بيعبر عن رأيه؟ هل ما قاله فتوى؟ ده رجل على باب الله، لا يعرف إلا قشور".