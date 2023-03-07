الأربعاء 08 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز: ما قاله أبوتريكة عن محمد صلاح يكشف حقده ووجهه الإخوانى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على ما قاله محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق عن اللاعب الدولي محمد صلاح، بعد تتويجه هداف ليفربول التاريخي.

 

وقال الباز، خلال لايف البساط أحمدي، على قناته الرسمية على فيسبوك، إن أبوتريكة محلل تافه موجود في قناة بين سبورت، لأسباب لا علاقة لها بكفاءته، وما قاله عن محمد صلاح يكشف عن مكنون نفسه، وتوجهه، ويسير في ركب موجة الإخوان الإرهابية في عدائهم لمحمد صلاح.

 

وأضاف الباز: "الإخوان يكرهون محمد صلاح وأي شخص يعلي من قيمة الدولة المصرية، ويجن جنونهم، عندما يرفع صلاح علم مصر في كل إنجاز، لذا ما قاله أبوتريكة فضح حقده الشديد".

 

وكان أبوتريكة، قال خلال الاستوديو التحليلي: "الأرقام الحالية لـ محمد صلاح طبيعية للاعب عادي، ولكن ليست له هو، لأنك تقارن صلاح بنفسه في المواقف السابقة، والتي كان فيها بعيدًا عن المجموعة بالكامل، مستوى صلاح لم يكن مرتبطًا بمستوى ليفربول، لكن هذا الموسم سقط في هذه المشكلة، وتأثر بمستوى المجموعة وأصبح مثل الفريق، يعانيان معًا".

 

اقرأ أيضًا: 
بعد «هوج بول».. «الباز» يُحذر من فخ جديد للنصب على الشباب

الباز: «المرأة المصرية تعيش الآن أزهى عصور التمكين»

محمد الباز: احذروا «مزيد» لأنها منصة فتنة تقدم أخبارًا فاسدة وكاذبة

الباز محمد صلاح محمد الباز ابو تريكة هداف ليفربول تصريحات أبو تريكة عن محمد صلاح

مواد متعلقة

أسامة ربيع: نستهدف تحقيق إيرادات 9 مليارات دولار وتطوير 40 كم بالمجرى الملاحى

«أعلى تعويض عالميًا».. تفاصيل رفع علم مصر على قاطرة عملاقة

رمضان عبدالمعز: تغيير القبلة كان إرضاءً للنبي دون أن يطلب

خبير يكشف سر عطل منصة تويتر وعلاقة إيلون ماسك (فيديو)

أبوشقة يكشف حقيقة مطالبته تحصيل رسوم من المصريين بالخارج (فيديو)

رئيس مجلس الأعيان الأردني لـ"القاهرة الإخبارية": نحتاج اتحادا جمركيا عربيا واستثمارات أكبر

أزهرى: تخويف الناس من حدوث زلزال حرام «فيديو»

أزهرى: «الزلزال ليس غضبًا من الله وارحموا الناس»

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

الأكثر قراءة

«الصحة»: خروج 12 مصابًا فى حادث قطار قليوب بالقليوبية

الباز: ما قاله أبوتريكة عن محمد صلاح يكشف حقده ووجهه الإخوانى

مع اقتراب موعده.. هل سيحضر «ويل سميث» حفل الأوسكار 2023؟

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة وقوع زلزال غدًا

حالتا وفاة و20 مصابًا.. التفاصيل الكاملة لحادث قطار قليوب

«تمكين وتأهيل».. كيف نجحت برامج الحماية الاجتماعية في دعم المرأة المصرية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين الاقتحام الإسرائيلى لمخيم جنين: ينذر بتدهور خطير أمنيًا وإنسانيًا

استشهاد 6 فلسطينيين.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى جنين ونابلس؟ (فيديو وصور)

استشهاد 5 فلسطينيين خلال عملية الجيش الإسرائيلى داخل مخيم جنين