الباز: ما قاله أبوتريكة عن محمد صلاح يكشف حقده ووجهه الإخوانى

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على ما قاله محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق عن اللاعب الدولي محمد صلاح، بعد تتويجه هداف ليفربول التاريخي.

وقال الباز، خلال لايف البساط أحمدي، على قناته الرسمية على فيسبوك، إن أبوتريكة محلل تافه موجود في قناة بين سبورت، لأسباب لا علاقة لها بكفاءته، وما قاله عن محمد صلاح يكشف عن مكنون نفسه، وتوجهه، ويسير في ركب موجة الإخوان الإرهابية في عدائهم لمحمد صلاح.

وأضاف الباز: "الإخوان يكرهون محمد صلاح وأي شخص يعلي من قيمة الدولة المصرية، ويجن جنونهم، عندما يرفع صلاح علم مصر في كل إنجاز، لذا ما قاله أبوتريكة فضح حقده الشديد".

وكان أبوتريكة، قال خلال الاستوديو التحليلي: "الأرقام الحالية لـ محمد صلاح طبيعية للاعب عادي، ولكن ليست له هو، لأنك تقارن صلاح بنفسه في المواقف السابقة، والتي كان فيها بعيدًا عن المجموعة بالكامل، مستوى صلاح لم يكن مرتبطًا بمستوى ليفربول، لكن هذا الموسم سقط في هذه المشكلة، وتأثر بمستوى المجموعة وأصبح مثل الفريق، يعانيان معًا".