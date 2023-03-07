الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد انخفاضه 40 جنيهًا.. شعبة الذهب تكشف العوامل التى تؤثر على الأسعار

الذهب
الذهب

 قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب، إن أسوق الذهب العالمية، شهدت تذبذبا كبيرًا، خاصة بعد تصريح رئيس الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بنسب تفوق المتوقع. 

وتابع رئيس الشعبة العامة للذهب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن أسواق الذهب تنتظر قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع المقبل، بشأن الفائدة المصرية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وإمكانية طرح شهادات بعائد عالي في البنوك. 

عوامل تؤثر على سعر الذهب بمصر

وأشار إلى أن هناك 3 أسباب تؤثر على أسعار الذهب في الأسواق المصرية، العنصر الأول هو سعر الأوقية عالميًا، يليه سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ومن ثم العرض والطلب في أسواق الذهب.

أسعار الذهب

وأوضح أن سعر جرام الذهب عيار 21 أغلق أمس عند مستوى 1850 جنيها، ليتراجع اليوم 40 جنيها إلى 1810 جنيهات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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