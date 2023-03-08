الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ قنا يشدد على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والاهتمام بملف النظافة

اللواء أشرف الداودى
اللواء أشرف الداودى محافظ قنا

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، انطلاق الدورة السابعة للمهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، بمشاركة 14 دولة هي: "مصر وفلسطين والجزائر وتونس والسودان والعراق وسلطنة عمان وإسبانيا وكوردستان وألمانيا والسويد وكندا وبولندا وفرنسا"،  تحت اسم الراحل الدكتور مصطفى سليم، الذى أقيم على مسرح قصر ثقافة قنا على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وتستمر فعالياتها حتى 12 مارس الجاري، برعاية وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومحافظة قنا، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومؤسسة مصر الخير، ومدينة دريمز بقنا، وصندوق التنمية الثقافية، ودار حابى للنشر، وجراند هوتيل، ونقابة المهن العلمية، وجمعية “أنا المصري” وجمعية تنمية البيئة والمجتمع بدندرة.

 

وقال محافظ قنا، إن إدارة المهرجان ستقدم هذا العام 8 إصدارات مسرحية دولية جديدة بالتعاون مع دار حابى للنشر، كما وافق مجلس أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة على توفير 5 منح دراسية مجانية من أكاديمية الفنون للفائزين في المسابقة التي ستقام خلال المهرجان، وذلك لإثقال مواهب الشباب وتحقيق أحلامهم فى الالتحاق بأكاديمية الفنون، مشيدا بدور الدولة فى تبنى استراتيجية بناء الإنسان المصري وتعزيز الهوية المصرية، من خلال إقامة مثل هذه المهرجانات الثقافية والفنية التي تساهم بدورها في تشكيل الوجدان وبناء الإنسان وتحقيق العدالة الثقافية. 


من جانبه أعرب هيثم الهواري رئيس المهرجان، عن تقديره لمحافظ قنا لدعمة المتميز لإنجاح إقامة المهرجان على أرض المحافظة، واهتمامة بقطاعى الثقافة والفنون، باعتبارها أحد الوسائل الهامة للحماية الفكرية ومحاربة الأفكار المتطرفة ، والارتقاء بالوعي الثقافي، لافتا إلى أن الدورة السابعة للمهرجان، سوف تشهد إقامة 8 ورش تدريبية، تتضمن الورش التدريبية "التأليف باستخدام التراث للكاتب بكرى عبد الحميد، وورشة التمثيل للمخرج أحمد السيد، والديكور للدكتورة عايدة علام، وورشة الفنون الأدائية للمخرج البولندى كريستوف ريجاتزويتس، بالإضافة إلى ورشة المكياج للفنانة الجزائرية حكيمة جلايلى، وورشة صناعة العرائس للمخرج عمرو حمزة، وورشة أداء وتحريك العرائس الماريونت للمخرجة إيمان فتوح، وورشة فنون الأداء في الغناء المسرحي للموسيقار محمد مصطفى. 


وأشار رئيس المهرجان إلى أن إدارة المهرجان تحلم في كل عام أن تكتشف أكبر عدد من مواهب شباب الجنوب وهو الهدف الأسمى للمهرجان، كذلك يقدم المهرجان هذا العام مشروع تنمية القرية والمكتبات والورش، بالإضافة إلى إقامة أربع مكتبات ثابتة فى القرى هذا العام وهدفنا هو الوصول لكل فئات الجنوب.

احتفالات المحافظة أحتفالات المحافظة بعيدها إزالة التعديات على الأراضي الزراعية إزالة التعديات إضافة

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