«حياة كريمة» توفر لـ«آمال» سكن آمن ووظيفة فى الجيزة

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » بتطوير وإحلال البنية التحتية داخل القرى النائية والأكثر فقرًا ،إلى جانب إدخال المياه النظيفة والغاز الطبيعي لجميع المنازل بعد ترميمها، وانتهت المبادرة مشاكل الصرف الصحي بتجديد المنظومة وإنشاء محطات جديدة للصرف الصحي داخل تلك القرى ،ولم تغفل المبادرة عن مساعدة المطلقات وكبار السن ، حيث عملت على تنظيم ندوات توعوية للحديث عن العادات الخاطئة ومنها نظرة المجتمع للمطلقات.

وعن كبار السن وأصحاب الأمراض قامت المبادرة بتطوير الوحدات الصحية وتنظيم القوافل الطبية التي تجوب القرى للكشف والعلاج على المرضى بالمجان ومتابعة حالة المريض حتي يتم شفائه .

وفروا لي وظيفة في مصنع للتطريز

«آمال أحمد»، تبلغ من العمر٣٠ سنة، إحدى القاطنات بمركز العياط التابع لمحافظة الجيزة، مطلقة منذ سنوات وعانت كثيرًا بسبب شعورها بالوحدة، ورفض الجميع لها، وكانت تعمل لتدبير احتياجاتها من الطعام ، لكن في الأيام الأخيرة قام صاحب المنزل بإخراجها من المنزل بسبب أنها مطلقة، لتتجه للعيش داخل منزل آخر قامت بتأجيره لكنه كان متهالك وخالي تمامًا من الأجهزة المنزلية.

وقالت «آمال» خلال حديثها لـ «الدستور» إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جاءت لتعيد لها الشعور بالأمان، من خلال تقديم الدورات النفسية والصحية لها ، إلى جانب توفير فرصة عمل لها في أحد مصانع التطريز، كما وفرت منزل آمن لها به جميع الأجهزة المنزلية وذلك كان بمثابة حلم لها بعدما تعرضت للتنمر والفقر من قبل الجيران وصاحب المنزل .

تختتم حديثها بتقديم الشكر للقائمين على المبادرة بعدما شاهدت الخير على أيديهم، كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري للأفضل ، وارتقت بحياة السكان إلى أعلى مستويات الرقي الاجتماعي والمعيشي وحمتهم من الفقر والقلق.