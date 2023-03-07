الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد تشخيصه بـ«الخرف الصدغي».. هل يتسبب الجمهور في تدهور حالة «بروس ويليس»؟

بروس ويليس
بروس ويليس

توسلت إيما هيمنج ويليس، زوجة نجم هوليوود بروس ويليس، إلى الجمهور بشكل عام، والمصورين بشكل خاص، لعدم التدافع عندما يقابلون "بروس ويليس" في الأماكن العامة، وعدم الصراخ في وجهه أو تحيته بصوت مرتفع، مما يؤثر على مرضه العقلي.

نشرت ويليس مقطع فيديو على حسابها الخاص بموقع انستجرام، يهدف إلى رفع الوعي حول مرض الخرف الجبهي الصدغي الذي يعاني منه زوجها، وكان من بين تحذيراتها عدم التدافع على المرضى أو تجاوز مساحتهم الخاصة، مستشهدة بموقف وقع مؤخراً مع زوجها بينما كان يحتسى قهوته في أحد المقاهي العامة.

قالت: "أعلم أن هذه هي وظيفة المصورين، لكن ربما عليهم الاحتفاظ بمساحتهم فقط".

فيما أبدت استيائها من أسئلة المراسلين ومصوري الفيديوهات الذين يسعون لإجراء لقاءات خاصة مع بروس ويليس، قائلة:" كيف تطرحون اسئلة خاصة بمرضه، أو عن كيفية تعامله معه، واذا ما كان يستطيع التحرك بمفرده، وعن كيفية توفيره لأشخاص معه دائماً لإيصاله إلى جميع الأماكن، حيث يحظر تنقله بمفرده".

زوجة "بروس ويليس" اعتبر مثل هذه الأسئلة مهينة ومزعجة وتثير تحفظ المريض وربما تزيد من تؤثر قواه العقلية، لافتاً أيضاً إلى طبقة الصوت التي يتحدث بها المراسلون مع زوجها في الأماكن العامة، إذ تكون مرتفعة وعلى شكل صراخ فتجعله يشعر بالتوتر، بحسب تصريحات إيما هيمنج ويليس.

تشخيص مرض "بروس ويليس"

وقالت أسرة الممثل الشهر الماضي إنه  تم تشخيص حالته بأنه مصاب بالخرف الجبهي الصدغ، والذي قد يؤدي إلى "تحديات في التواصل مع الآخرين"، وفقًا لجمعية التنكس الجبهي الصدغي. 
جاء ذلك بعد عام تقريبًا من تخلي ويليس عن مسيرته الفنية بسبب تشخيص إصابته بمرض الحبسة الكلامية. ومع ذلك، كما لاحظت عائلته، فقد تدهورت حالته.

وقال الدكتور ديفيد أجوس، المساهم الطبي في شبكة سي بي إس نيوز، لـ "سي بي إس مورنينجز" إن وظائف ويليس ستزداد سوء وتدهور مع استمرار تطور الخرف الجبهي الصدغي.

وقال أجوس: "هذا اضطراب تدريجياً لن يكون قادرًا على القيام بالعديد من الأنشطة التي نقوم بها جميعًا في الحياة".

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