الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمر ضبط وإحضار لمتهم جديد بواقعة نصب الـ«هوج بول»

متهم
متهم

أصدرت جهات التحقيق اليوم الثلاثاء، أمرًا بضبط وإحضار لمتهم جديد في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة هوج بول.

كما أمرت جهات التحقيق، بالاستعلام على كل أموال المتهمين من خلال البنك المركزي.
ووجهت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، عدة اتهامات منها تهمة استخدام تطبيق غير مرخص، وغسل الأموال، والنصب والاحتيال على المواطنين.
وكشفت التحريات الأولية، في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق الربح عبر منصة هوج بول.

استيلاء على أموال المواطنين الشؤون الاقتصادية استثمار اموال

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