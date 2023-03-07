الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

النائب أحمد محسن: القيادة السياسية تولى ملف الصادرات اهتماما كبيرا

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية تولي ملف الصادرات اهتماما كبيرا، مشيرا إلى توجيه الحكومة من خلال الوزارات المعنية بالعمل على الوصول بها إلى نحو 100 مليار دولار سنويا.

ولفت محسن في تصريح صحفي اليوم، إلى أهمية البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، متوقعا أنه يسهم بشكل مباشر فى نمو معدل الصادرات.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالتوجيهات المستمرة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العمل على تقديم المزيد من مساندة الصادرات، من خلال استمرار دفع عجلة الإنتاج، وتحقيق المستهدفات من قطاع الصناعة.

كما أكد أهمية دعم توطين العديد من الصناعات محلياً، وهو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.

وتابع: “برنامج رد الأعباء التصديرية، سيعمل على تمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي على تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة فى مختلف القطاعات، وكذا توسيع القاعدة التصديرية”.

وأوضح النائب احمد محسن، أن توجيه رئيس مجلس الوزراء، بأهمية وجود منظومة رقمية لبرنامج لرد الأعباء التصديرية، وعمل هناك تقييم دورى ومستمر لمختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بهذا البرنامج، يدعم قطاع التصدير، ويساهم في الوصول إلى المستهدفات المطلوبة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم اجتماعا لمتابعة خطوات إعداد برنامج رد الأعباء التصديرية للعام المالي المقبل، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء النائب أحمد محسن دعم الاقتصاد الوطني مبادرة رد الأعباء التصديرية الاقتصاد الوطني الرئيس السيسي

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