الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 15 سنة لمتهم خطف طفلة لطلب فدية من أسرتها بسوهاج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بخطف طفلة  لطلب فدية قدرها 200 ألف جنيه من أسرتها بدائرة مركز ساقلته.

 صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

كانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغا من أسرة الطفلة المجنى عليها باختفائها، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة حيث قام باستدراج الطفلة إلى مكان ناء، وطلب فدية من أسرتها 200 ألف جنيه لتحريرها، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

محكمة جنايات سوهاج المستشار حمدى عبد العزيز عاطل السجن المشدد طفلة فدية

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