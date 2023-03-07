الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التنسيقية» تنظم صالونًا حول دور نقابة الصحفيين في تطوير المهنة وتنمية الوعي

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنظم اليوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا، بعنوان "دور نقابة الصحفيين في تطوير المهنة وتنمية الوعي الجمعي".

ويتناول الصالون مناقشة عدة محاور، أبرزها؛ دور نقابة الصحفيين في تطوير المهنة، ودور النقابة في توعية المجتمع، ودعم الدولة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وانتخابات نقابة الصحفيين، والتحديات التي تواجه الصحفيين، ودور مجلس النقابة في خدمة الجماعة الصحفية.

يُدير الحوار خلال الصالون أدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كل من؛ النائب نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وفيولا فهمي، الكاتبة الصحفية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الرأي العام في مصر، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.


 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين صالون نقاشي نقابة الصحفيين تطوير المهنة الصحفيين الجماعة الصحفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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