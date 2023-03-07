«الإحصاء»: 119 مليون دولار فاتورة استيراد أطعمة الحيوانات خلال 11 شهرا

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن استيراد المصريين طعام للحيوانات بقيمة 119.097 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2022 مقابل 113.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 5.4 مليون دولار.

وأضاف جهاز التعبئة والإحصاء أن واردات مبيدات حشرية بلغت 138.4 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2022 مقابل 163.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 25.3 مليون دولار، كما انخفضت واردات صابون ومستحضرات تنظيف إلى حدود 150.4 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2022 مقابل 196 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 45.6 مليون دولار.

كما أظهر التقرير أن واردات أدوات للطب والجراحة تراجعت إلى حدود 411.7 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2022 مقابل 443.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 31.8 مليون دولار.

وانخفضت واردات أدوية ومحضرات صيدلة لـ 3.4 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2022 مقابل 3.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 219.5 مليون دولار.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فـى الميزان التجارى إلى 2.15 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2022 مقابل 3.50 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 38.5%.

و انخفضت قيمـة الصـــادرات بنسبة 17.8%، حيـث بلغـت 3.79 مليـار دولار خـلال شهــر نوفمبر 2022 مقابل 4.61 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض قيمـة صادرات بعض السـلع وأهمها:

(الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 13.3%، البترول الخام بنسبة 15.6%، أسمـــــدة بنسبــة 13.3%، منتجـــــات البتــرول بنسبة 36.8%).



وانخفضت قيمــة الــواردات بنسبــة 26.8%، حيـث بلغـــت 5.94 مليــار دولار خــــلال شهــر نوفمبر 2022 مقابـــل 8.11 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

(بتــرول خام بنسبــة 9.6 %، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبـة 29.6%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 47.0%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 40.3%).